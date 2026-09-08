Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”

Marco Materazzi (53 de ani), fostul mare fundaș al lui Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), actualul antrenor al „nerazzurrilor”.

Inter debutează în această seară în Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Marco Materazzi și Cristi Chivu au fost coechipieri la Inter timp de 4 sezoane, timp în care au bifat numeroase performanțe, cea mai cunoscută fiind „tripla” din 2010: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Marco Materazzi, despre Chivu: „Este atât de inteligent”

Înainte de meciul Real Madrid - Inter, în care Chivu îl va înfrunta pe Jose Mourinho, fostul său antrenor, Marco Materazzi l-a lăudat pe tehnicianul român.

„Cristian este atât de inteligent, încât nu l-am auzit încă să greșească într-un interviu, chiar dacă uneori se încearcă atragerea lui în polemici, precum cea legată de Juventus, Milan și meciurile directe.

Doar nu este atât de prost încât să spună că valoarea lor este inferioară celei a lui Inter”, a spus în primă parte italianul, conform gazzetta.it.

Materazzi a fost întrebat și ce trebuie să îmbunătățească Inter față de meciul cu Napoli (3-2) pentru a o putea învinge pe Real Madrid pe „Santiago Bernabeu”.

„Nu trebuie să permită atât de multe șuturi, inclusiv șuturi pe poartă, așa cum a făcut împotriva lui Napoli. Dacă îi oferi asemenea ocazii lui Real Madrid, e greu să scapi”, a mai adăugat fostul fundaș.

La mijlocul terenului se va decide partida, deși depinde și de modul în care vor juca echipele. Dacă Inter joacă cu trei (n.r. mijlocași) , iar ei doar cu doi, pot avea probleme. Marco Materazzi, fost fundaș Inter

Materazzi îl aseamănă pe Chivu cu Jose Mourinho prin prisma unor decizii luate în timpul meciurilor.

„Mi s-a părut că l-am revăzut pe Mourinho din meciul Inter - Siena 4-3 din 2010.

Atunci, când era condus cu 3-2, a introdus cinci sau șase jucători ofensivi, inclusiv pe [Alen] Stevanovic, și a câștigat cu un gol marcat de Samuel (n.r. fost fundaș), folosit ca atacant”, a mai completat Materazzi, făcând referire la deciziile lui Chivu din meciul cu Napoli.

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