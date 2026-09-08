„Ce poate fi mai frumos?”  E fericit după ce a plecat de la Dinamo și a semnat în Israel: „Mă bucur că s-a întâmplat așa”
Alex Pop
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„Ce poate fi mai frumos?” E fericit după ce a plecat de la Dinamo și a semnat în Israel: „Mă bucur că s-a întâmplat așa”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 21:34
  • Alexandru Pop (26 de ani), noul jucător al echipei Kiryat Shmona, a oferit o primă reacție după plecarea de la Dinamo.
  • Atacantul este fericit după despărțirea de „câini” și a explicat de ce a ales să să se transfere în Israel.
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Ultimul meci jucat de Alex Pop la Dinamo a fost chiar în derby-ul cu FCSB, câștigat de echipa lui Nuno Campos cu 2-1.

Acesta a intrat pe teren în minutul 88, înlocuindu-l pe Danny Armstrong, care tocmai ratase un penalty.

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Alex Pop, după despărțirea de Dinamo: „Mă bucur că s-a întâmplat așa”

Alex Pop consideră că plecarea chiar după victoria obținută cu FCSB este cel mai bun mod de a te despărți de Dinamo.

Dacă m-ai fi întrebat cum aș fi vrut să-mi iau rămas bun de la Dinamo, nu cred că exista un scenariu mai fericit decât ăsta, cu victorie în derby.

Ce poate fi mai frumos? Mă bucur că s-a întâmplat așa. Încep un capitol nou. Merg alături de familia mea într-o țară nouă. E prima experiență în afară. Există emoții.

Abia aștept să ajungem acolo și să vedem cum o să fie. E un obiectiv pe care mi l-am propus încă de când am ajuns la seniori.

Mi-am dorit să fac pasul la Liga 1, să am evoluții constante, iar mai apoi să fac pasul afară. Acum s-a întâmplat după această experiență la Dinamo”, a declarat Alex Pop, conform digisport.ro.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Alex Pop, conform Transfermarkt

Alex Pop a fost prezentat luni la Kiryat Shmona, echipă pentru care va juca în următoarele două sezoane. Clubul are și opțiunea de a-i prelungi contractul cu încă un sezon la finalul înțelegerii.

Echipa din Israel a plătit 150.000 de euro pentru transferul atacantului.

Alex Pop: „Echipa și-a dat interesul cel mai mult”

Alex Pop a explicat și de ce a ales să se transfere în Israel:

„Pentru că de acolo a venit oferta. Echipa și-a dat interesul cel mai mult. Am vorbit cu conducerea de acolo, cu antrenorul.

Mi-a plăcut felul în care au vorbit cu mine, erau informați despre mine, știau multe lucruri care m-au impresionat.

Știu că nu e cea mai sigură zonă în care să joci. E un risc asumat, am cântărit plusurile și minusurile și am ajuns la această decizie. Am vorbit cu alți români de acolo, care mi-au spus cât de frumos e acolo. Toți mi-au făcut o reclamă la Israel de zici că mă duc în Dubai”.

Atacantul a fost transferat de Dinamo la începutul anului trecut de la Oțelul Galați. Pop a bifat în tricoul „câinilor” 67 de apariții, în care a marcat 6 goluri și a livrat 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Pop a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, U Cluj, Unirea Dej și Oțelul Galați.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3, în sezonul trecut

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