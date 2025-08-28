FCSB, calificare! Campioana României surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League

FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen, scor 3-0 (2-2 în tur), în manșa retur a „dublei” din play-off.

Este a doua prezență consecutivă în această fază a competiției pentru campioana României. În sezonul precedent a ajuns până în optimi.

FCSB - ABERDEEN 3-0 . Calificare!

Aberdeen a început curajoasă meciul de pe Arena Națională. În minutul 2, Târnovanu a respins greșit la o centrare a lui Aouchiche, însă s-a revanșat și a intervenit în fața lui Sokler.

Jucătorii echipei scoțiene au avut mai multe intrări dure în prima parte a meciului, iar trei dintre ei au încasat cartonașe galbene până în minutul 34.

FCSB și-a revenit treptat, iar o fază care a schimbat cursul jocului a avut loc în minutul 40: Miculescu a cerut penalty după un duel cu Jensen. Deși jucătorul român nu fusese faultat, „centralul” Espen Eskas a revăzut faza pe monitorul VAR și a dictat penalty pentru un henț comis de danez. I-a acordat și al doilea „galben” și l-a eliminat!

Espen Eskas, moment important în FCSB - Aberdeen (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)

Căpitanul Olaru a luat mingea și l-a învins pe Mitov cu un șut plasat. Bulgarul a nimerit direcția șutului, dar n-a putut interveni.

FCSB s-a dezlănțuit în startul reprizei secunde. Mitov a respins în bară la un șut al lui Miculescu, însă mingea a ajuns după doar câteva secunde la Șut, iar acesta l-a lăsat pe portar fără replică cu o execuție superbă de la marginea careului.

În minutul 59, Crețu a controlat balonul până în apropierea careului, i-a pasat lui Olaru, iar acesta a făcut 3-0. A fost ajutat și de o deviere a unui adversar.

Jocul s-a liniștit, iar FCSB va juca pentru al doilea an consecutiv în grupa XXL din Europa League.

FCSB - Aberdeen 3-0 , live

Au marcat: Olaru '45+1 (penalty), '59, Șut '52

Olaru '45+1 (penalty), '59, Șut '52 Eliminare: Jensen '44 (două „galbene”)

Jensen '44 (două „galbene”) 35.341 de suporteri asistă la meciul de pe Arena Națională

Final de meci - FCSB câștigă cu 3-0 și se califică în Europa League.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Politic trage pe jos de la distanță, Mitov respinge în corner.

Min. 88 - Charalambous epuizează schimbările: Șut, Bîrligea, Miculescu au ieșit, Chiricheș, Octavian Popescu și Alibec au intrat.

Min. 82 - Încă o modificare: Tănase iese, Politic intră.

Min. 82 - Milanovic primește un „galben”.

Min. 78 - Charalambous face prima schimbare: Olaru este înlocuit cu Baba Alhassan.

Min. 74 - Antrenorul oaspeților face și ultima schimbare: Knoester - Dorrington.

Min. 70 - Cartonaș galben pentru Tănase. Primul încasat de un jucător din tabăra campioanei României.

Min. 69 - Clarkson centrează cu efect, Milne trimite pe centrul porții cu o lovitură de cap, dar Târnovanu prinde mingea.

Min. 68 - Târnovanu respinge din nou greșit, dar Ngezana e atent și scoate mingea în afara terenului.

Min. 66 - Încă două schimbări la Aberdeen: Yengi și Milanovic au intrat, Palaversa și Keskinen au ieșit.

Min. 59 - Gol FCSB! Crețu avansează cu mingea la picior, se apropie de careu, îi pasează lui Olaru, iar acesta înscrie cu un șut deviat.

Min. 56 - Mitov scoate de lângă bară la un șut al lui Tănase.

Min. 52 - Gol FCSB! Miculescu trage cu efect, iar portarul respinge în bară. După câteva secunde, mingea ajunge la Șut, iar acesta marchează cu un șut puternic de la marginea careului. Deși a tras pe centrul porții, Mitov nu a putut interveni.

Min. 51 - Nilsen îl calcă pe picior pe Miculescu, însă nu e sancționat cu „galben”.

Min. 46 - A început repriza secundă. Schimbări la Aberdeen: Sokler și Polvara au ieșit, Clarkson și Nilsen au intrat.

Pauză - FCSB conduce cu 1-0 și 3-2 la general! E la o singură repriză distanță de prezența în faza principală din Europa League.

Min. 45+1 - Gol FCSB! Olaru îl învinge pe Mitov cu un șut plasat! Portarul bulgar a ghicit colțul, dar nu a putut ajunge la minge.

Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute.

Min. 43 - Eskas dictează penalty pentru FCSB! Deși nu l-a faultat pe Miculescu, Jensen a comis un henț. Danezul a primit și al doilea cartonaș galben și a fost eliminat!

Min. 40 - Miculescu cade în careu și cere penalty. Jensen se afla lângă el, însă nu a părut să-l incomodeze prea tare, astfel că arbitrul a lăsat jocul să continue. Fotbalistul FCSB rămâne întins pe gazon.

Faza va fi revăzută de „central” pe monitorul VAR.

Min. 38 - Devlin centrează foarte bine, Polvara scapă din marcajul lui Ngezana, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 35 - Lixandru pătrunde, îi pasează lui Bîrligea, însă Milne îl blochează în momentul șutului.

Min. 33 - Knoester primește cartonaș galben după un fault asupra lui Bîrligea.

Min. 31 - Fază prelungită la poarta lui Aberdeen. Un șut al lui Ngezana este blocat, iar Bîrligea ratează cu o lovitură de cap.

Min. 30 - Târnovanu riscă la un corner, iese din poartă într-un careu aglomerat și respinge mingea cu pumnul.

INFO - Tănase s-a plâns la arbitru că Shinnie, căpitanul lui Aberdeen, îl trage în mod constant de tricou. Eskas i-a avertizat pe amândoi.

Min. 21 - Jensen îl faultează pe Crețu și încasează un „galben”.

Min. 21 - Tănase ia o acțiune pe cont propriu, se luptă cu trei adversari și obține un corner!

Min. 14 - Keskinen cade după un duel cu Crețu, lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă pentru Aberdeen.

Min. 13 - Sokler îl faultează pe Olaru într-un duel aerian și primește cartonaș galben.

Min. 11 - Bîrligea caută vinclul cu un șut cu efect de la marginea careului, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 10 - Palaversa îl calcă pe gleznă pe Tănase, fotbalistul FCSB acuză dureri, dar se ridică după câteva secunde.

Min. 6 - Prezență rară pe Arena Națională - Gigi Becali asistă la meci.

FOTO: captură Pro TV

Min. 4 - Aberdeen forțează, dar șutul lui Palaversa se duce mult peste poartă.

Min. 2 - Târnovanu respinge greșit la o centrare a lui Aouchiche, în față, însă e pe fază la șutul lui Sokler.

Min. 1 - Meciul a început.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Lixandru, Șut - Miculescu, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea

Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Lixandru, Șut - Miculescu, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan

Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Aberdeen: Mitov - Devlin, Milne, Knoester, Jensen - Palaversa, Aouchiche, Shinnie - Keskinen, Sokler, Polvara

Mitov - Devlin, Milne, Knoester, Jensen - Palaversa, Aouchiche, Shinnie - Keskinen, Sokler, Polvara Rezerve: Suman, Vitols - Heltne Nilsen, Yengi, Clarkson, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban

Suman, Vitols - Heltne Nilsen, Yengi, Clarkson, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban Antrenor: Jimmy Thelin

Jimmy Thelin Arbitru: Espen Eskås (Norvegia), Asistenți: Jan Erik Engan (Norvegia), Anders Olav Dale (Norvegia), VAR: Tiago Martins (Portugalia), AVAR: Kristoffer Hagenes (Norvegia)

Espen Eskås (Norvegia), Jan Erik Engan (Norvegia), Anders Olav Dale (Norvegia), Tiago Martins (Portugalia), Kristoffer Hagenes (Norvegia) Stadion: Arena Națională, București

Suporterii lui Aberdeen au început să cânte, însă s-au oprit imediat în momentul în care au fost fluierați. Au încercat să riposteze când Târnovanu a ieșit în fața galeriei FCSB.

Jucătorii campioanei au ieșit la încălzire cu 35 de minute înainte de startul partidei, mai târziu decât o fac de obicei.

Campioana României se așteaptă ca aproximativ 40.000 de suporteri să asiste la meciul din play-off-ul Europa League.

De cealaltă parte, Aberdeen va fi susținută de cel puțin 1.000 de fani. Unii au ajuns deja în tribune.

Spectatorii din zona VIP vor putea servi fructe, brânzeturi și mezeluri fine.

Elias Charalambous: „Este cel mai important meci al sezonului”

Elias Charalambous preconizează că duelul de pe Arena Națională va fi unul dificil.

Totuși, tehnicianul cipriot crede că jucătorii săi sunt pregătiți pentru a obține victoria.

„ Noi jucăm mâine pentru accederea în Europa League. Știm cât de important este. Nu este ușor. Băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine. Să câștige mâine și să ne calificăm în grupe.

Este cel mai important meci al sezonului. Intrarea în grupa de Europa League este ceva uriaș. După perioada proastă pe care o avem este un motiv în plus pentru noi să dăm totul pe teren.

Noi avem jucători inteligenți care vor da totul pe teren. Este mult mai mult decât valoare. Ei înțeleg totul. Mâine vom arăta atitudine și ne vom califica”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului.

Jucătorii celor de la FCSB țintesc calificarea și antrenorul campioanei en-titre își îndeamnă elevii să forțeze încă din primele minute de joc.

„Noi suntem pregătiți pentru orice. Noi vom fi concentrați din primul minut și trebuie să încercăm să ne calificăm chiar mai repede.

Mereu am spus că meciurile sunt din primul minut până în ultimul. Nu se termină mai devreme. Chiar și în finale de Champions League am văzut că se poate schimba rezultatul într-un singur minut”, a continuat antrenorul „roș-albaștrilor”.

Cisotti este suspendat, Thiam nu este înregistrat, în rest totul este ok. Este foarte important, pentru mine Bîrligea este unul dintre cei mai buni dintre atacanții din România. Sperăm să fie într-o formă bună. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Scoțienii vin la București pentru a obține biletele europene: „Nu vrem să avem regrete”

Jimmy Thelin, antrenorul celor de la Aberdeen, a subliniat importanța partidei. Tehnicianul a analizat prestațiile campioanei României din întrecerea internă și consideră că elevii săi sunt pregătiți să obțină calificarea.

„FCSB a jucat puțin diferit în deplasare față de ce joacă de obicei acasă. Am învățat din primul meci și sper să folosim ce am învățat. Suntem gata, suntem pregătiți, nerăbdători, de-abia așteptăm să intrăm pe teren.

Presiunea e un lucru bun, ne oferă un plus de forță. Trebuie doar să fim foarte concentrați. Mereu vrem să jucăm la maximum, iar acum vrem să ne calificăm în Europa League. Nu vreau să avem regrete după meci”, a spus Jimmy Thelin.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport