FCSB, calificare! Campioana României  surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League +10 foto
FCSB - Aberdeen FOTO: Imago
Europa League

FCSB, calificare! Campioana României surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League

alt-text Silviu Dumitru , Theodor Jumătate , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 23:25
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 23:29
  • FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen, scor 3-0 (2-2 în tur), în manșa retur a „dublei” din play-off.

Este a doua prezență consecutivă în această fază a competiției pentru campioana României. În sezonul precedent a ajuns până în optimi.

„O seară care ne relegitimează” Sorin Cârțu, după calificarea Craiovei în Conference League: „O așteptam de 10-11 ani”
Citește și
„O seară care ne relegitimează” Sorin Cârțu, după calificarea Craiovei în Conference League: „O așteptam de 10-11 ani”
Citește mai mult
„O seară care ne relegitimează” Sorin Cârțu, după calificarea Craiovei în Conference League: „O așteptam de 10-11 ani”

FCSB - ABERDEEN 3-0. Calificare!

Aberdeen a început curajoasă meciul de pe Arena Națională. În minutul 2, Târnovanu a respins greșit la o centrare a lui Aouchiche, însă s-a revanșat și a intervenit în fața lui Sokler.

Jucătorii echipei scoțiene au avut mai multe intrări dure în prima parte a meciului, iar trei dintre ei au încasat cartonașe galbene până în minutul 34.

FCSB și-a revenit treptat, iar o fază care a schimbat cursul jocului a avut loc în minutul 40: Miculescu a cerut penalty după un duel cu Jensen. Deși jucătorul român nu fusese faultat, „centralul” Espen Eskas a revăzut faza pe monitorul VAR și a dictat penalty pentru un henț comis de danez. I-a acordat și al doilea „galben” și l-a eliminat!

Espen Eskas, moment important în FCSB - Aberdeen (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro) Espen Eskas, moment important în FCSB - Aberdeen (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)
Espen Eskas, moment important în FCSB - Aberdeen (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)

Căpitanul Olaru a luat mingea și l-a învins pe Mitov cu un șut plasat. Bulgarul a nimerit direcția șutului, dar n-a putut interveni.

FCSB s-a dezlănțuit în startul reprizei secunde. Mitov a respins în bară la un șut al lui Miculescu, însă mingea a ajuns după doar câteva secunde la Șut, iar acesta l-a lăsat pe portar fără replică cu o execuție superbă de la marginea careului.

Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)
Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)

Galerie foto (10 imagini)

Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)
+10 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 59, Crețu a controlat balonul până în apropierea careului, i-a pasat lui Olaru, iar acesta a făcut 3-0. A fost ajutat și de o deviere a unui adversar.

Jocul s-a liniștit, iar FCSB va juca pentru al doilea an consecutiv în grupa XXL din Europa League.

Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește și
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește mai mult
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv

FCSB - Aberdeen 3-0, live

  • Au marcat: Olaru '45+1 (penalty), '59, Șut '52
  • Eliminare: Jensen '44 (două „galbene”)
  • 35.341 de suporteri asistă la meciul de pe Arena Națională

Final de meci - FCSB câștigă cu 3-0 și se califică în Europa League.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Politic trage pe jos de la distanță, Mitov respinge în corner.

Min. 88 - Charalambous epuizează schimbările: Șut, Bîrligea, Miculescu au ieșit, Chiricheș, Octavian Popescu și Alibec au intrat.

Min. 82 - Încă o modificare: Tănase iese, Politic intră.

Min. 82 - Milanovic primește un „galben”.

Min. 78 - Charalambous face prima schimbare: Olaru este înlocuit cu Baba Alhassan.

Min. 74 - Antrenorul oaspeților face și ultima schimbare: Knoester - Dorrington.

Min. 70 - Cartonaș galben pentru Tănase. Primul încasat de un jucător din tabăra campioanei României.

Min. 69 - Clarkson centrează cu efect, Milne trimite pe centrul porții cu o lovitură de cap, dar Târnovanu prinde mingea.

Min. 68 - Târnovanu respinge din nou greșit, dar Ngezana e atent și scoate mingea în afara terenului.

Min. 66 - Încă două schimbări la Aberdeen: Yengi și Milanovic au intrat, Palaversa și Keskinen au ieșit.

Min. 59 - Gol FCSB! Crețu avansează cu mingea la picior, se apropie de careu, îi pasează lui Olaru, iar acesta înscrie cu un șut deviat.

Min. 56 - Mitov scoate de lângă bară la un șut al lui Tănase.

Min. 52 - Gol FCSB! Miculescu trage cu efect, iar portarul respinge în bară. După câteva secunde, mingea ajunge la Șut, iar acesta marchează cu un șut puternic de la marginea careului. Deși a tras pe centrul porții, Mitov nu a putut interveni.

Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)
Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)

Galerie foto (10 imagini)

Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV) Adrian Șut, gol în FCSB - Aberdeen (FOTO: captură Pro TV)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Min. 51 - Nilsen îl calcă pe picior pe Miculescu, însă nu e sancționat cu „galben”.

Min. 46 - A început repriza secundă. Schimbări la Aberdeen: Sokler și Polvara au ieșit, Clarkson și Nilsen au intrat.

Pauză - FCSB conduce cu 1-0 și 3-2 la general! E la o singură repriză distanță de prezența în faza principală din Europa League.

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Min. 45+1 - Gol FCSB! Olaru îl învinge pe Mitov cu un șut plasat! Portarul bulgar a ghicit colțul, dar nu a putut ajunge la minge.

Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute.

Min. 43 - Eskas dictează penalty pentru FCSB! Deși nu l-a faultat pe Miculescu, Jensen a comis un henț. Danezul a primit și al doilea cartonaș galben și a fost eliminat!

Min. 40 - Miculescu cade în careu și cere penalty. Jensen se afla lângă el, însă nu a părut să-l incomodeze prea tare, astfel că arbitrul a lăsat jocul să continue. Fotbalistul FCSB rămâne întins pe gazon.

Faza va fi revăzută de „central” pe monitorul VAR.

Min. 38 - Devlin centrează foarte bine, Polvara scapă din marcajul lui Ngezana, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 35 - Lixandru pătrunde, îi pasează lui Bîrligea, însă Milne îl blochează în momentul șutului.

Min. 33 - Knoester primește cartonaș galben după un fault asupra lui Bîrligea.

Min. 31 - Fază prelungită la poarta lui Aberdeen. Un șut al lui Ngezana este blocat, iar Bîrligea ratează cu o lovitură de cap.

Min. 30 - Târnovanu riscă la un corner, iese din poartă într-un careu aglomerat și respinge mingea cu pumnul.

INFO - Tănase s-a plâns la arbitru că Shinnie, căpitanul lui Aberdeen, îl trage în mod constant de tricou. Eskas i-a avertizat pe amândoi.

Min. 21 - Jensen îl faultează pe Crețu și încasează un „galben”.

Min. 21 - Tănase ia o acțiune pe cont propriu, se luptă cu trei adversari și obține un corner!

Min. 14 - Keskinen cade după un duel cu Crețu, lovitură liberă dintr-o poziție periculoasă pentru Aberdeen.

Min. 13 - Sokler îl faultează pe Olaru într-un duel aerian și primește cartonaș galben.

Min. 11 - Bîrligea caută vinclul cu un șut cu efect de la marginea careului, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 10 - Palaversa îl calcă pe gleznă pe Tănase, fotbalistul FCSB acuză dureri, dar se ridică după câteva secunde.

Min. 6 - Prezență rară pe Arena Națională - Gigi Becali asistă la meci.

FOTO: captură Pro TV FOTO: captură Pro TV
FOTO: captură Pro TV

Min. 4 - Aberdeen forțează, dar șutul lui Palaversa se duce mult peste poartă.

Min. 2 - Târnovanu respinge greșit la o centrare a lui Aouchiche, în față, însă e pe fază la șutul lui Sokler.

Min. 1 - Meciul a început.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Lixandru, Șut - Miculescu, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea
  • Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Aberdeen: Mitov - Devlin, Milne, Knoester, Jensen - Palaversa, Aouchiche, Shinnie - Keskinen, Sokler, Polvara
  • Rezerve: Suman, Vitols - Heltne Nilsen, Yengi, Clarkson, Milanovic, Bilalovic, Boyd, Molloy, Dorrington, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin
  • Arbitru: Espen Eskås (Norvegia), Asistenți: Jan Erik Engan (Norvegia), Anders Olav Dale (Norvegia), VAR: Tiago Martins (Portugalia), AVAR: Kristoffer Hagenes (Norvegia)
  • Stadion: Arena Națională, București

21:20 Fanii FCSB se dezlănțuie înainte de startul partidei

20:55 Contre între galerii

Suporterii lui Aberdeen au început să cânte, însă s-au oprit imediat în momentul în care au fost fluierați. Au încercat să riposteze când Târnovanu a ieșit în fața galeriei FCSB.

Jucătorii campioanei au ieșit la încălzire cu 35 de minute înainte de startul partidei, mai târziu decât o fac de obicei.

20:00 Fanii încep să sosească la Arena Națională

Campioana României se așteaptă ca aproximativ 40.000 de suporteri să asiste la meciul din play-off-ul Europa League.

De cealaltă parte, Aberdeen va fi susținută de cel puțin 1.000 de fani. Unii au ajuns deja în tribune.

FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro
FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro

Galerie foto (26 imagini)

FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro FCSB - Aberdeen, înainte de meci. Foto: Theo Jumătate / GOLAZO.ro
+26 Foto
labels.photo-gallery

19:55 Campioana României a ajuns la Arena Națională

19:50 Delicatese pe Arena Națională

Spectatorii din zona VIP vor putea servi fructe, brânzeturi și mezeluri fine.

FCSB, calificare! Campioana României  surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League FCSB, calificare! Campioana României  surclasează pe Aberdeen și ajunge în faza principală din Europa League

Elias Charalambous: „Este cel mai important meci al sezonului”

Elias Charalambous preconizează că duelul de pe Arena Națională va fi unul dificil.

Totuși, tehnicianul cipriot crede că jucătorii săi sunt pregătiți pentru a obține victoria.

Noi jucăm mâine pentru accederea în Europa League. Știm cât de important este. Nu este ușor. Băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine. Să câștige mâine și să ne calificăm în grupe.

Este cel mai important meci al sezonului. Intrarea în grupa de Europa League este ceva uriaș. După perioada proastă pe care o avem este un motiv în plus pentru noi să dăm totul pe teren.

Noi avem jucători inteligenți care vor da totul pe teren. Este mult mai mult decât valoare. Ei înțeleg totul. Mâine vom arăta atitudine și ne vom califica”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului.

Jucătorii celor de la FCSB țintesc calificarea și antrenorul campioanei en-titre își îndeamnă elevii să forțeze încă din primele minute de joc.

„Noi suntem pregătiți pentru orice. Noi vom fi concentrați din primul minut și trebuie să încercăm să ne calificăm chiar mai repede.

Mereu am spus că meciurile sunt din primul minut până în ultimul. Nu se termină mai devreme. Chiar și în finale de Champions League am văzut că se poate schimba rezultatul într-un singur minut”, a continuat antrenorul „roș-albaștrilor”.

Cisotti este suspendat, Thiam nu este înregistrat, în rest totul este ok. Este foarte important, pentru mine Bîrligea este unul dintre cei mai buni dintre atacanții din România. Sperăm să fie într-o formă bună. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Scoțienii vin la București pentru a obține biletele europene: „Nu vrem să avem regrete”

Jimmy Thelin, antrenorul celor de la Aberdeen, a subliniat importanța partidei. Tehnicianul a analizat prestațiile campioanei României din întrecerea internă și consideră că elevii săi sunt pregătiți să obțină calificarea.

„FCSB a jucat puțin diferit în deplasare față de ce joacă de obicei acasă. Am învățat din primul meci și sper să folosim ce am învățat. Suntem gata, suntem pregătiți, nerăbdători, de-abia așteptăm să intrăm pe teren.

Presiunea e un lucru bun, ne oferă un plus de forță. Trebuie doar să fim foarte concentrați. Mereu vrem să jucăm la maximum, iar acum vrem să ne calificăm în Europa League. Nu vreau să avem regrete după meci”, a spus Jimmy Thelin.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Europa League
13:00
Becali a anunțat echipa de start Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Citește mai mult
Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
aberdeen europa league play-off europa league fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share