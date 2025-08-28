E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos
FCSB, U Craiova și CFR Cluj ar putea stabili un record post-Revoluție FOTO GOLAZO.ro
Superliga

E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 14:43
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 14:49
  • FCSB - Aberdeen se va juca pe Arena Națională, Craiova - Bașakșehir în Bănie, iar CFR - Hacken la Cluj
  • Cele 3 meciuri sunt în joc pentru a atinge 70.000 de spectatori într-o singură zi pe stadioanele din România, ceea ce ar fi fără precedent după Revoluție
  • Cine deține în prezent recordul, dar și care a fost ziua în care 3 meciuri disputate în România au adunat 145.000 de spectatori în cupele europene, în articol

Universitatea Craiova - Bașakșehir e sold out. Vor fi în jur de 30.000 de spectatori. În prezent, FCSB s-a apropiat de 35.000 de bilete vândute și estimează că va avea spre 40.000 de spectatori pe Arena Națională.

CFR - Hacken se joacă fără o miză reală, însă e primul meci al clujenilor cu noul antrenor, Mandorlini, pe bancă și tot ar putea avea în tribune câteva mii de fani.

Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Citește și
Becali a anunțat echipa de start Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”
Citește mai mult
Becali a anunțat echipa de start  Jucătorii cu care FCSB vrea să învingă Aberdeen » Atac la un titular: „Face multe tâmpenii”

Miza imensă a acestor jocuri, dincolo de calificare, e să producă cel puțin 69.000-70.000 de spectatori. Nivel cu care ar stabili recordul de după Revoluție: într-o singură zi, la meciuri disputate în România în competiția europeană.

În prezent, recordul e deținut de două echipe și două zile din campania europeană fantastică 2005-2006, în care s-a și ajuns ca FCSB și Rapid să dispute acel sfert de finală istoric din Cupa UEFA.

Pe parcursul acelui sezon s-a întâmplat de două ori ca cele două formații să joace în aceeași zi la București. Și de fiecare dată au adunat 68.000 de spectatori.

23 FEBRUARIE 2006 - 68.000 de spectatori

  • FCSB - Heerenveen 0-1 s-a jucat pe fostul „Lia Manoliu” a avut 50.000 de spectatori
  • Rapid - Hertha Berlin 2-0 s-a jucat pe Giulești și a avut 18.000 de spectatori

9 MARTIE 2006 - 68.000 de spectatori

  • FCSB - Betis Sevilla 0-0 s-a jucat pe fostul „Lia Manoliu” și a avut 50.000 de spectatori
  • Rapid - Hamburg 2-0 a avut loc în Giulești și a bifat 18.000 de spectatori

Nici chiar înainte de 1989 nu s-a întâmplat de foarte multe ori ca în aceeași zi echipele noastre să adune un număr impresionant de spectatori în Europa.

A existat însă o zi, care e cu adevărat de mare referință din acest punct de vedere: 15 septembrie 1982.

Atunci, 3 echipe din România, Dinamo, Baia Mare și Universitatea Craiova, au jucat primul tur pe teren propriu în Cupa Campionilor, Cupa Cupelor și Cupa UEFA, iar asistența totală a fost una incredibilă: 145.000 de oameni.

15 SEPTEMBRIE 1982 - 145.000 de spectatori

  • Dinamo - Dukla Praga 2-0 s-a jucat pe fostul „23 August” și au fost 70.000 de spectatori
  • Baia Mare - Real Madrid 0-0 s-a jucat pe stadionul din Baia Mare și a avut 25.000 de spectatori
  • Univ. Craiova - Fiorentina 3-1 a avut loc pe Centralul din Bănie și au venit 50.000 de spectatori

Partidele de la Baia Mare și Craiova au început la ora 17:00, în vreme ce jocul lui Dinamo s-a disputat de la 19:30.

Pe structura stadioanelor din România din acest moment și ținând cont de faptul că participăm cu 4 echipe de club în cupele europene, 145.000 de spectatori în aceeași zi pe 4 arene diferite s-ar aduna doar dacă s-ar juca pe Arena Națională, stadionul Steaua, la Craiova și pe Cluj Arena.

Alte zile de referință, înainte de 1989, cu spectatori mulți în România

20 OCTOMBRIE 1982 - 98.000 de spectatori

  • Dinamo - Aston Villa 0-2 a avut 80.000 de spectatori pe fostul „23 August”
  • Corvinul - Sarajevo 4-4 a avut 18.000 de spectatori 

17 SEPTEMBRIE 1975 - 85.000 de spectatori

  • Rapid - Anderlecht 1-0 a avut 25.000 de fani
  • Univ. Craiova - Steaua Roșie Belgrad 1-4 s-a jucat cu 40.000 de spectatori
  • ASA Tg. Mureș - Dynamo Dresda 2-2 a adus la stadion 20.000 de spectatori

1 OCTOMBRIE 1980 - 75.000 de spectatori

  • Univ. Craiova - Inter 1-1 s-a jucat cu 35.000 de spectatori
  • Poli Timișoara - Celtic 1-0 a avut 40.000 de spectatori

1 OCTOMBRIE 1985 - 70.000 de spectatori

  • Steaua - Vejle 4-1 a avut 30.000 de spectatori
  • Univ. Craiova - AS Monaco 3-0 a avut 40.000 de spectatori

16 SEPTEMBRIE 1987 - 70.000 de spectatori

  • Steaua - MTK Budapesta 4-0 a avut 30.000 de fani
  • Univ. Craiova - Desportivo Chaves 3-2 s-a jucat cu 40.000 de spectatori 

Citește și

Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
 Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”
Europa League
20:22
Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”
Citește mai mult
 Miză financiară la Craiova Rădoi spune că o calificare în grupa Conference League poate scoate clubul din impas: „Suntem blocați de această lege”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
CFR Cluj Universitatea Craiova europa league record fcsb conference league
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share