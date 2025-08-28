E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos

FCSB - Aberdeen se va juca pe Arena Națională, Craiova - Bașakșehir în Bănie, iar CFR - Hacken la Cluj

Cele 3 meciuri sunt în joc pentru a atinge 70.000 de spectatori într-o singură zi pe stadioanele din România, ceea ce ar fi fără precedent după Revoluție

Cine deține în prezent recordul, dar și care a fost ziua în care 3 meciuri disputate în România au adunat 145.000 de spectatori în cupele europene, în articol

Universitatea Craiova - Bașakșehir e sold out. Vor fi în jur de 30.000 de spectatori. În prezent, FCSB s-a apropiat de 35.000 de bilete vândute și estimează că va avea spre 40.000 de spectatori pe Arena Națională.

CFR - Hacken se joacă fără o miză reală, însă e primul meci al clujenilor cu noul antrenor, Mandorlini, pe bancă și tot ar putea avea în tribune câteva mii de fani.

Miza imensă a acestor jocuri, dincolo de calificare, e să producă cel puțin 69.000-70.000 de spectatori. Nivel cu care ar stabili recordul de după Revoluție: într-o singură zi, la meciuri disputate în România în competiția europeană.

În prezent, recordul e deținut de două echipe și două zile din campania europeană fantastică 2005-2006, în care s-a și ajuns ca FCSB și Rapid să dispute acel sfert de finală istoric din Cupa UEFA.

Pe parcursul acelui sezon s-a întâmplat de două ori ca cele două formații să joace în aceeași zi la București. Și de fiecare dată au adunat 68.000 de spectatori.

23 FEBRUARIE 2006 - 68.000 de spectatori

FCSB - Heerenveen 0-1 s-a jucat pe fostul „Lia Manoliu” a avut 50.000 de spectatori

Rapid - Hertha Berlin 2-0 s-a jucat pe Giulești și a avut 18.000 de spectatori

9 MARTIE 2006 - 68.000 de spectatori

FCSB - Betis Sevilla 0-0 s-a jucat pe fostul „Lia Manoliu” și a avut 50.000 de spectatori

Rapid - Hamburg 2-0 a avut loc în Giulești și a bifat 18.000 de spectatori

Nici chiar înainte de 1989 nu s-a întâmplat de foarte multe ori ca în aceeași zi echipele noastre să adune un număr impresionant de spectatori în Europa.

A existat însă o zi, care e cu adevărat de mare referință din acest punct de vedere: 15 septembrie 1982.

Atunci, 3 echipe din România, Dinamo, Baia Mare și Universitatea Craiova, au jucat primul tur pe teren propriu în Cupa Campionilor, Cupa Cupelor și Cupa UEFA, iar asistența totală a fost una incredibilă: 145.000 de oameni.

15 SEPTEMBRIE 1982 - 145.000 de spectatori

Dinamo - Dukla Praga 2-0 s-a jucat pe fostul „23 August” și au fost 70.000 de spectatori

Baia Mare - Real Madrid 0-0 s-a jucat pe stadionul din Baia Mare și a avut 25.000 de spectatori

Univ. Craiova - Fiorentina 3-1 a avut loc pe Centralul din Bănie și au venit 50.000 de spectatori

Partidele de la Baia Mare și Craiova au început la ora 17:00, în vreme ce jocul lui Dinamo s-a disputat de la 19:30.

Pe structura stadioanelor din România din acest moment și ținând cont de faptul că participăm cu 4 echipe de club în cupele europene, 145.000 de spectatori în aceeași zi pe 4 arene diferite s-ar aduna doar dacă s-ar juca pe Arena Națională, stadionul Steaua, la Craiova și pe Cluj Arena.

Alte zile de referință, înainte de 1989, cu spectatori mulți în România

20 OCTOMBRIE 1982 - 98.000 de spectatori

Dinamo - Aston Villa 0-2 a avut 80.000 de spectatori pe fostul „23 August”

Corvinul - Sarajevo 4-4 a avut 18.000 de spectatori

17 SEPTEMBRIE 1975 - 85.000 de spectatori

Rapid - Anderlecht 1-0 a avut 25.000 de fani

Univ. Craiova - Steaua Roșie Belgrad 1-4 s-a jucat cu 40.000 de spectatori

ASA Tg. Mureș - Dynamo Dresda 2-2 a adus la stadion 20.000 de spectatori

1 OCTOMBRIE 1980 - 75.000 de spectatori

Univ. Craiova - Inter 1-1 s-a jucat cu 35.000 de spectatori

Poli Timișoara - Celtic 1-0 a avut 40.000 de spectatori

1 OCTOMBRIE 1985 - 70.000 de spectatori

Steaua - Vejle 4-1 a avut 30.000 de spectatori

Univ. Craiova - AS Monaco 3-0 a avut 40.000 de spectatori

16 SEPTEMBRIE 1987 - 70.000 de spectatori

Steaua - MTK Budapesta 4-0 a avut 30.000 de fani

Univ. Craiova - Desportivo Chaves 3-2 s-a jucat cu 40.000 de spectatori

