Noi detalii despre transferul lui Mazilu  Mutarea jucătorului la Dinamo, pe ultima sută de metri. Toate cifrele » Andrei Nicolescu: „Kopic a vorbit cu copilul”

Brighton și Dinamo ar urma să ajungă la un acord final „astăzi sau mâine” pentru transferul lui Adrian Mazilu (19 ani), fotbalistul urmând să îmbrace tricoul alb-roșu, în acest sezon.

Președintele Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre mutarea tânărului jucător.

Fotbalistul lansat în fotbalul mare de Farul Constanța ar urma să fie prezentat sâmbătă la Dinamo, chiar în ziua meciului cu Hermannstadt.

Adrian Mazilu ar urma să semneze cu Dinamo

Conform gsp.ro, părțile implicate ar fi ajuns la un acord final, astfel că fotbalistul ar urma să se alăture lotului pregătit de Zeljko Kopic.

Dinamo ar urma să achite 400.000 de euro celor de la Brighton pentru transferul tânărului fotbalist. De asemenea, „câinii” vor mai achita câte 100.000 de euro, după ce jucătorul va bifa câte 15 meciuri în tricoul alb-roșu.

Totodată, gruparea britanică va păstra 30% din drepturile fotbalistului. „Pescărușii” ar fi cerut și bonusuri în cazul unei calificări a celor de la Dinamo în cupele europene.

La Dinamo, Mazilu ar urma să aibă un contract pe 4 ani, salariul fiind de aproximativ 8.000 de euro pe lună.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Mazilu: „Încercăm să rezolvăm astăzi”

Președintele de la Dinamo a oferit noi detalii despre negocierile pentru Mazilu. Acesta a declarat că transferul este aproape rezolvat, ultimele detalii fiind puse la punct chiar în aceste momente.

„Încercăm să rezolvăm ultimele detalii și să închidem povestea asta. Era mai bine să lucrăm în liniște, dar asta e. E acum și presiunea fanilor, care au aflat. Încercăm să rezolvăm astăzi, poate cel târziu mâine.

Mister Kopic a vorbit cu copilul. Îl dorește și abia așteaptă să vină. Mai avem câteva detalii de pus la punct în ceea ce privește zona contractuală cu Brighton, pentru finalizarea acordului de transfer.

Fiecare din cluburi își rezervă un procent. E foarte complicat. O să facem anunțul corespunzător. Ambele cluburi își vor rezerva procente în urma unui viitor transfer.

Brighton va avea un drept de răscumpărare, dar și în cazul ăsta vom avea un procent pentru valoarea jucătorului pe care o va avea în viitor” , a declarat Andrei Nicolescu, pentru fanatik.ro.

Este o sumă compusă din mai multe componente. Poate să fie mai mult de 500 de mii. Cu toate componentele, poate să ajungă suma totală mai sus de un milion de euro. E o investiție. E un proiect în care credem foarte mult. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Mazilu a fost transferat de Brighton de la Farul în vara anului 2023, în schimbul a 3 milioane de euro. Acesta a mai fost lăsat la formația constănțeană până în ianuarie 2024, după care a plecat în Anglia.

De la plecarea în Anglia, Adrian Mazilu a trecut prin clipe dificile. După ce nu s-a impus la formația britanică, acesta a fost trimis la Vitesse, în Olanda, sub formă de împrumut, însă nici acolo n-a avut succes.

De asemenea, în ultimul an, acesta s-a confruntat cu probleme musculare, fiind operat de două ori. A reluat pregătirile cu cei de la Brighton în ultima lună, dar încă nu a ajuns capacitate maximă.

valorează Adrian Mazilu, potrivit Transfermarkt

Ultima dată când Mazilu s-a aflat pe teren a fost pe 7 aprilie 2024, în duelul Vitesse - Nijmegen. Fotbalistul român a jucat doar 9 minute.

Adrian Mazilu, perioadă dezastruoasă în Anglia

Adrian Mazilu nu a evoluat niciun minut pentru Brighton, fiind folosit doar la formația U21 a clubului.

Ulterior, acesta a fost împrumutat în Olanda, la Vitesse, acolo unde a jucat doar 4 meciuri, într-o jumătate de an.

Cel mai bun sezon al carierei l-a reușit la Farul Constanța, în stagiunea 2022/2023, atunci când constănțenii au cucerit titlul în Liga 1.

De asemenea, Mazilu a făcut parte din lotul convocat de Emil Săndoi pentru EURO U21 din 2023. Acesta a jucat în 7 partide pentru naționala U21.

