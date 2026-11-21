Marian Neacșu (62 de ani), vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, a vorbit despre situația clubului FC Dinamo și despre construcția noului stadion din „Ștefan cel Mare”.

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Neacșu a fost prezent, vineri, la evenimentul „Gala Sportului Dinamovist”, organizat la Opera Națională din București.

Printre subiectele abordate de politician reprezintă și situațiile celor două cluburi, CS și FC Dinamo.

Marian Neacșu, despre stadionul Dinamo: „Vă asigur că voi urmări îndeaproape executarea tuturor lucrărilor”

Lucrările la noul stadion Dinamo au fost reluate în luna octombrie, pauză de aproximativ șase luni, și se intensifică pe final de an.

Marian Neacșu este încrezător că echipa antrenată de Nuno Campos se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon.

„Credința mea e că și clubul de fotbal Dinamo (n.r. - cel din Superliga) se va califica în cupele europene anul acesta.

Știu cât de mult așteaptă suporterii noul stadion... E un proiect în care sunt implicați mulți oameni, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării...

Nu promit termene, dar vă asigur că voi urmări îndeaproape executarea tuturor lucrărilor. Un astfel de club merită un stadion pe măsură”, a declarat Marian Neacșu, conform gsp.ro.

Viitorul clubului se construiește și în cele zece academii, unde se pregătesc peste 3.000 de copii și juniori. Unii vor deveni campioni. Toți vor avea ceva de câștigat din anii petrecuți în sport. Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne

În acest moment, Dinamo se află pe locul secund în Superliga, cu 33 de puncte acumulate după 15 etape, fiind la egalitate cu liderul U Craiova.

Marian Neacșu: „Această legătură înseamnă ca avem o responsabilitate unii față de ceilalți”

În cadrul evenimentului de vineri, Marian Neacșu a primit două distincții: una înmânată de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și o alta oferită de Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.

Politicianul a explicat mai apoi ce înseamnă, din punctul lui de vedere, clubul Dinamo.

„Sunt ministru de Interne de aproape 30 de zile. Abia mi-am făcut încălzirea, ca s-o spun în termenii voștri. Meritul acestor rezultate e al sportivilor, antrenorilor și celor care pregătesc clubul.

Dinamo este, din 1948, clubul Ministerului Afacerilor Interne. Sportivii săi fac parte din aceeași mare familie cu polițiștii, jandarmii, pompierii, polițiștii de frontieră și toți cei care, zi și noapte, au grijă de siguranța oamenilor.

Nu cred că există club care sa aibă suporteri atât de pătimași. Începând din 1948, Dinamo este clubul Ministerului de Interne. Pentru mine, aceasta legătură înseamnă ca avem o responsabilitate unii față de ceilalți.

Dinamo înseamnă generații de suporteri, e bucuria unei victorii obținute în ultimele secunde. Suporterii sunt cei care se întorc mereu.

Anul acesta, am avut mari motive de satisfacție. Echipa de handbal a câștigat titlul, echipa de volei a câștigat, de asemenea titlul”, a mai spus Neacșu.

David Popovici e cel mai bun sportiv român al anului, al deceniului și, de ce nu, unul dintre cei mai valoroși din toate timpurile. A reușit un lucru unic în istoria natației. Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne

David Popovici, multiplul campion român la înot, a fost desemnat la „Gala Sportului Dinamovist” cel mai bun sportiv dinamovist al anului.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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