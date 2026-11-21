FC Porto - Paredes 1-1 (3-1 d. pen.). Francisco Moura (27 de ani), fundașul gazdelor, a fost autorul unui autogol incredibil în meciul din Cupa Portugaliei.

Francesco Farioli (37 de ani), antrenorul lui Porto, a ales să nu-și critice elevul pentru greșeala comisă.

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În minutul 57 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Porto, brazilianul Erik a trecut cu ușurință de un adversar, a pătruns în careul gazdelor și a șutat din partea stângă.

Claudio Ramos a intervenit fără probleme, iar mingea a ajuns în centrul careului, la Francisco Moura, care nu era presat de vreun jucător de la Paredes.

FOTO. Autogolul incredibil al lui Francisco Moura în Porto - Paredes

Deși avea destul timp să preia mingea și să îndepărteze pericolul, Moura a ales o execuție de neînțeles.

Fundașul stânga, care a evoluat în acest meci în poziție centrală, a șutat din prima și a trimis balonul în proprie poartă.

Imediat după greșeala imensă pe care a comis-o, Francisco Moura a izbucnit în lacrimi și s-a prăbușit pe gazon, fiind foarte afectat.

Coechipierii săi l-au consolat imediat, dar fundașul portughez nu a mai vrut să continue partida și a cerut să fie schimbat. Până și adversarii l-au încurajat pe Moura.

Antrenorul Francesco Farioli l-a mai păstrat în teren până în minutul 70, atunci când Moura a fost înlocuit cu Bednarek.

Meciul dintre Porto și Paredes, formație din liga a treia, din turul al patrulea din Cupa Portugaliei, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar calificarea s-a decis la penalty-uri.

Portarul lui Porto, Claudio Ramos, a fost pe val și l-a salvat pe Francisco Moura. Goalkeeperul a apărat 3 penalty-uri consecutive și a contribuit decisiv la calificarea echipei sale în turul următor al Cupei.

Francisco Moura evoluează la Porto din septembrie 2024, atunci când a fost transferat de la Famalicao. În actualul sezon, fundașul a jucat 6 meciuri.

Francesco Farioli: „Suntem cu toții alături de Francisco”

Francesco Farioli, antrenorul lui Porto, a recunoscut că echipa sa nu a strălucit în meciul cu Paredes din Cupă. Tehnicianul a comentat și greșeala lui Moura din minutul 57.

„Ne așteptam la un meci complicat. Cred că am vorbit despre asta de mai multe ori ieri (n.r. - joi). Știam calitatea și mentalitatea celor de la Paredes. Și, desigur, orice se poate întâmpla în meciurile de Cupă. Au existat deja mai multe exemple în trecutul recent, este întotdeauna dificil.

Pot apărea situații care complică totul, dar asta face parte din fotbal. După cum ați văzut, suntem cu toții alături de Francisco (Moura).

A fost un ghinion. Sprijinul jucătorilor de la FC Porto și chiar al celor de la Paredes a fost extraordinar, au fost niște gesturi foarte frumoase”, a declarat Francesco Farioli la Sport TV, citat de record.pt.

Există greșeli care pot costa meciuri. Astăzi am avut un erou îmbrăcat în galben (n.r. - portarul Claudio Ramos) care ne-a ajutat enorm. Francesco Farioli, antrenorul lui Porto

Francesco Farioli a explicat și de ce a ales să-l utilizeze pe Moura în centrul apărării, deși acesta este fundaș stânga de meserie.

„Mai jucase pe acest post cu Deportivo (A Coruna) și s-a antrenat acolo. Lăsând la o parte acea fază (n.r. - greșeala comisă), a avut un impact pozitiv, a jucat cu calm, chiar și în situații periculoase.

Nu ne putem concentra doar pe acel moment. Astăzi suntem cu toții alături de Francisco. Suntem o familie și, într-un moment dificil, trebuie să fim uniți”, a mai spus tehnicianul.

Joi mi-am început conferința de presă spunând că diferența de două eșaloane nu va câștiga meciul de la sine. Iar asta s-a dovedit astăzi. Cei de la Paredes și-au dorit enorm victoria, bazându-se mereu pe calitățile lor. Nu sunt lideri în clasament din întâmplare. Nu a fost o seară strălucită din partea noastră. Francesco Farioli, antrenorul lui Porto

Empata o USC Paredes numa infelicidade de Francisco Moura 🫨 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #USCParedes https://t.co/KqQQkxEPDq — sport tv (@sporttvportugal) November 20, 2026

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