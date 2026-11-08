„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur  la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”

Sportiva luxemburgheză Marie Schreiber (23 de ani) a trecut prima linia de sosire la Campionatele Europene de ciclocross din Zeddam (Țările de Jos), parcurgând cele șapte tururi în 51 de minute și 37 de secunde.

Cu toate acestea, titlul european i-a fost retras în urma unei penalizări dictate de juriu după lungi deliberări pentru o manevră din sprintul final, fiind retrogradată pe locul al doilea.

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Schreiber a dominat prima parte și s-a desprins la 13 secunde încă din primul tur, fiind ulterior ajunsă din urmă de olandezele Lucinda Brand și Ceylin del Carmen Alvarado.

Scandal la Europenele de ciclocross. Juriul a lăsat-o pe Marie Schreiber fără medalia de aur

În turul final, o căzătură a scos-o pe Alvarado din lupta pentru prima poziție, lăsându-le pe Schreiber și Brand să se dueleze într-un sprint lung.

Schreiber a trecut prima linia de sosire, însă juriul a penalizat-o pentru o deviere de la linia dreaptă, acordându-i aurul lui Brand, iar bronzul lui Alvarado.

Decizia a provocat dezbateri aprinse, în condițiile în care juriul a analizat reluările video din proprie inițiativă, fără ca Brand sau federația olandeză să fi depus vreo contestație.

Schreiber și-a apărat manevra din final: „Am schimbat viteza și m-am mutat puțin spre stânga, dar am lăsat spațiu. Nu a fost ca și cum s-a decis la doi centimetri”.

De altfel, Brand nu a fost complet blocată și nici nu a părut să piardă din viteză.

Sprints don't get any closer than that 🤯🇪🇺 Marie Schreiber holds off Lucinda Brand to win the European Cyclo-cross Championships title 🏆 https://t.co/84FjGiBPgp — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 7, 2026

Atitudinea din tabăra olandeză a accentuat controversa

Imediat după sosire, Brand a îmbrățișat-o pe Schreiber, crezând că a fost învinsă corect: „Marie și cu mine am avut pur și simplu aceeași viteză la final. Am simțit că m-a învins pe merit”.

La rândul său, antrenorul și managerul lui Brand, fostul campion mondial Sven Nys, a criticat intervenția arbitrilor: „Mi se pare foarte discutabil. Dacă ar fi depins de mine, nu aș fi intervenit niciodată”.

Ulterior, Brand a recunoscut că victoria i-a lăsat un gust amar, potrivit cyclingmagazine.ca:

În mod normal, când câștigi un titlu, simți euforie. Eu stau aici cu un sentiment destul de groaznic. Lucinda Brand, campioană europeană ciclocross

Marie Schreiber nu a urcat pe podium: „Nu le datorez nimic!”

Afectată de decizie și la sfatul directoarei sale de echipă, fosta campioană mondială Sanne Cant, Schreiber a refuzat să urce pe podium, lăsându-le doar pe Brand și Alvarado să își ridice medaliile.

„Am vrut să merg, pentru că am crezut că toată lumea mă va urî dacă nu mă duc. Dar dacă se poartă așa cu mine, nu le datorez nimic. [...] Să dai interviuri este greu, dar să stau pe podium ar fi fost și mai greu. Mi-au spus să nu mă duc. Să nu mă las tratată așa”, a declarat Schreiber, potrivit wielerflits.nl.

Lucinda Brand (aur) și Ceylin del Carmen Alvarado (bronz), pe podium după cursa de la Campionatele Europene de ciclocross. Marie Schrieber (argint) a boicotat ceremonia. Foto: IMAGO

În pofida criticilor severe, Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) și Uniunea Europeană de Ciclism (UEC) au decis să păstreze neschimbată componența juriului pentru cursele următoare, scrie cyclingflash.com.

Președintele juriului, italianul Ernesto Maggiono, alături de comisarii UCI Bruno Valcic (Croația) și Jurgen Deryckere (Belgia), au fost cei care au luat decizia de retrogradare.

Marie Schreiber (Foto: IMAGO)

Forurile internaționale au respins speculațiile privind favorizarea sportivei gazdă, precizând că federația olandeză (KNWU) a avut doar un rol organizatoric, iar decizia disciplinară a aparținut exclusiv comisarilor internaționali independenți.

„UCI, UEC spun mereu că susțin un sport curat și corect, iar apoi fac asta, este nedrept! Am analizat înregistrarea și atât eu, cât și Lucinda ne-am exprimat părerile. Lucinda a spus că nu am greșit cu nimic, că oricum nu ar fi putut să mă depășească, așa că sunt foarte recunoscătoare că a spus asta, dar asta nu schimbă decizia.

Este un sprint după 50 de minute de cursă la maxim, ajungi cu pulsul la 190, schimb viteza, am văzut că m-am deplasat puțin spre stânga, dar cred că oricine urmărește cursa știe că aceste mișcări sunt normale. Nu i-am blocat drumul intenționat sau ceva de genul ăsta, Lucinda știe asta și a spus-o și ea”, a mai spus Schreiber.

Cred că este lipsit de respect să mi se fure cel mai important moment al carierei mele doar din cauza asta. Să fiu sinceră, toată lumea știe că am câștigat. Dacă s-ar fi decis la doi centimetri diferență, aș putea să le contest decizia și aș înțelege, dar în situația asta, sincer, cred că este pur și simplu lipsit de respect. Marie Schreiber

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