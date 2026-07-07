„Mi se pare ciudat” Camora, căpitanul CFR-ului, a vorbit despre cazul Djokovic: „Sunt surprins”
Mario Camora și Damjan Djokovic, in verde. Foto: SportPictures
Superliga

„Mi se pare ciudat” Camora, căpitanul CFR-ului, a vorbit despre cazul Djokovic: „Sunt surprins”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 17:19
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 17:38
  • Lui Mario Camora (39 de ani) îi vine greu să creadă în implicarea colegului său, Damjan Djokovic (36 de ani), în lumea pariurilor.
  • Portughezul spune că va încerca să vorbească despre subiect cu Djokovic.
  • Damjan Djokovic (36 de ani) și Ioan Ivașcu, juristul clubului, sunt anchetați de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF.
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Căpitanul celor de la CFR Cluj, Mario Camora, a oferit un scurt interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după ce colegul Damjan Djokovic și Ioan Ivașcu, juristul clubului, au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, fiind suspectați că au jucat pariuri.

Camora, căpitanul CFR-ului, a vorbit despre cazul Djokovic: „Mi se pare ciudat”

Salut, Mario. Bănuiesc că ai văzut deja știrea conform căreia Djokovic e suspectat că a jucat la pariuri.

Noi trebuie să plecăm la meci acum. Nu prea am timp. Dar când m-am trezit, am citit ceva. Mi-a venit o notificare.

Un cartonaș galben luat în decembrie 2025...

Da, am văzut. Mi se pare ciudat, dar nu știu ce să zic... Aia se poate întâmpla la nervi. Eu nu-l văd pe el să facă asta. De când joc cu el, nu a fost niciodată nicio problemă.

Cine este vinovat, trebuie sa plateasca. Dar, deocamdată, se pleaca de la prezumția de nevinovăție. Nu putem să spunem ceva clar, pentru că nu știm. Este o ancheta în desfășurare, știm și noi cât știti și dumneavoastră. Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj, pentru GOLAZO.ro

Ai apucat să vorbești cu el?

Sincer, nu. M-am trezit, am citit, iar acum ne pregătim să mergem la meci. O să fie o anchetă, așa am înțeles.

Da, se vor face verificări.

Sunt surprins, ce pot să zic? Eu nu-l văd pe el în stare să facă așa ceva. Dar nu știu exact despre ce cartonaș e vorba, nu-mi amintesc.

Dar știi de cazul lui Lucas Paqueta, când juca în Premier League? Tot despre cartonașe galbene a fost vorba.

Da, îmi amintesc ceva. Dar eu nu prea citesc astfel de știri despre fotbal. Nu-mi pac subiectele astea.

O să vorbești cu Djokovic despre acest subiect?

Îți dai seama că o să-l întreb. Dar dacă vrea să vorbească. Eu am respect pentru el, să știi.

Despre asta vrei să vorbim? Deocamdată nu vreau să spun nimic despre acest subiect. Ciprian Deac, vicepreședinte CFR Cluj

Ce riscă Djokovic dacă e găsit vinovat

În cazul lui Damjan Djokovic, meciul „cu cântec” ar fi cel dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din Liga 1.

Mijlocașul croat e suspectat că ar fi încasat în mod intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al partidei, conform celor de la Prosport.

Ce s-a întâmplat atunci? Chiar în apropiere de arbitrul Sebastian Colțescu, Djokovic a luat mingea în mâini și l-a lovit pe Charles Petro. „Centralul” nu l-a iertat și i-a arătat cartonașul galben.

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

  • interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani
  • penalitate sportivă de 300.000 de lei”

Cei doi au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

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