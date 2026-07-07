Damjan Djokovic (36 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, este anchetat pentru pariuri de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF.

este anchetat pentru pariuri de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Mai jos poți vedea faza bizară în care mijlocașul a primit cartonașul galben într-un meci cu CFR.

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Damjan Djokovic și juristul clubului CFR, Ioan Ivașcu, au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

VIDEO. Cum a primit Damjan Djokovic cartonașul galben în meciul FC Botoșani - CFR Cluj

Faza pentru care este suspectat Damjan Djokovic a avut loc în minutul 77 al partidei dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din sezonul regulat.

Ce s-a întâmplat în acea fază? Fundașul Alexandru Țigănașu a avut o intervenție neregulamentară, prin alunecare, asupra lui Tidiane Keita, fostul jucător de la CFR Cluj, actual la Ordabasy.

„Centralul” Sebastian Colțescu a acordat un fault pentru clujeni.

Situația a părut să degenereze puțin, iar între jucători a început un mic conflict. Nervos, Damjan Djokovic a luat mingea în mână, i-a arătat-o lui Charles Petro și l-a lovit în piept cu aceasta, chiar de față cu Colțescu.

„Centralul” a reacționat imediat și i-a arătat cartonașul galben lui Djokovic pentru gestul său nesportiv.

După ce a fost sancționat, mijlocașul croat s-a calmat imediat, a mai schimbat câteva replici cu arbitrul și a plecat din acea zonă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

VIDEO. Faza controversată care îl are în prim-plan pe Damjan Djokovic

Rezumatul meciului dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, poate fi urmărit AICI.

FOTO Comisia de Disciplină și Etică a FRF

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani

penalitate sportivă de 300.000 de lei”

Dacă a greșit (n.r. - Djokovic), îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește. Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, pentru gsp.ro

În sezonul trecut, Damjan Djokovic a jucat 44 de meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie doar 3 goluri.

A fost transferat de formația din Gruia în vara anului 2024, de la Rapid. Se află la a treia experiență la CFR: 2013-2014 (împrumutat de la Bologna) și 2017-2021.

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