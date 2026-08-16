Arestat după scandalul de la metrou Un suporter al lui Dinamo va sta 30 de zile după gratii! A lovit 2 jandarmi

Un suporter al lui Dinamo a fost reținut de poliție în urma unui scandal izbucnit la metrou înaintea derby-ului cu Rapid, scor 0-1.

Bărbatul va rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile.

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Înaintea partidei din Giulești, Jandarmeria a fost nevoită să intervină după ce între ultrașii Rapidului și cei ai lui Dinamo au avut loc confruntări în stația de metrou Basarab.

Un suporter al lui Dinamo, arestat pentru 30 de zile, după scandalul de la metrou dinaintea meciului cu Rapid

„În urma incidentului produs în zona stației de metrou Basarab, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secții de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis Jandarmeria Capitalei sâmbătă într-un comunicat.

Conform surselor GOLAZO.ro, bărbatul reținut a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ultraj, după ce a lovit doi jandarmi.

De la ce a pornit scandalul

Incidentul a izbucnit după ce mai mulți suporteri ai giuleștenilor i-au provocat pe rivalii dinamoviști, în timp ce aceștia se deplasau într-un grup mare spre stadion, potrivit fanatik.ro.

Mai multe echipaje de jandarmi au fost prezente la fața locului și au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului.

La un moment dat, mai mulți fani dinamoviști au devenit agresivi și au încercat să rupă cordonul pentru a ajunge la rivali, moment în care jandarmeria ar fi folosit forță excesivă pentru a-i opri.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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