„Vinovații să plătească!” Iuliu Mureșan, reacție pentru GOLAZO.ro despre ancheta care îl vizează pe Damjan Djokovic

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție pentru GOLAZO.ro cu privire la ancheta FRF pentru pariuri care îi vizează pe Damjan Djokovic (36 de ani) și pe juristul Ioan Ivașcu.

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În cazul lui Damjan Djokovic, este vorba de meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din Liga 1.

Mijlocașul croat e suspectat că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben în minutul 77 al partidei.

Iuliu Mureșan: „Deocamdată se pleacă de la prezumția de nevinovăție”

„Cine este vinovat trebuie să plătească. Dar, deocamdată, se pleacă de la prezumția de nevinovăție. Nu putem să spunem ceva clar, pentru că nu știm. Este o anchetă în desfășurare, știm și noi cât știți și dumneavoastră.

Depinde de când s-a întâmplat. Am văzut că se vorbește de ceva meci la Botoșani, care a fost câștigat, ceea ce este bine”, a declarat Iuliu Mureșan despre Djokovic, pentru GOLAZO.ro.

Ce s-a întâmplat în acea fază? Fundașul Alexandru Țigănașu a avut o intervenție neregulamentară, prin alunecare, asupra lui Tidiane Keita, fostul jucător de la CFR Cluj, actual la Ordabasy.

„Centralul” Sebastian Colțescu a acordat un fault pentru clujeni.

Situația a părut să degenereze puțin, iar între jucători a început un mic conflict. Nervos, Damjan Djokovic a luat mingea în mână, i-a arătat-o lui Charles Petro și l-a lovit în piept cu aceasta, chiar de față cu Colțescu.

„Centralul” a reacționat imediat și i-a arătat cartonașul galben lui Djokovic pentru gestul său nesportiv.

După ce a fost sancționat, mijlocașul croat s-a calmat imediat, a mai schimbat câteva replici cu arbitrul și a plecat din acea zonă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

VIDEO. Faza controversată cu „galbenul” primit de Damjan Djokovic

Cât despre Ioan Ivașcu, juristul de la CFR Cluj care este și el anchetat de FRF pentru pariuri, Iuliu Mureșan a declarat:

„Doi la mână, Ioan Ivașcu nu era la club, deci, dacă nu ești la club, ai voie să pariezi. Dacă ești angajat într-o structură sportivă, nu. Dar, repet, totul este teoretic. Evident, Djokovic era la club, așteptăm să vedem.

Dacă s-a întâmplat, este regretabil, respingem orice act de acest gen. Dacă se iau măsuri, suntem de acord cu ele, însă, deocamdată, nu putem să spunem ceva mai clar, pentru că nu știm.

Așteptăm să vedem ce se decide și atunci vom acționa în consecință”, a concluzionat președintele clubului.

FOTO Comisia de Disciplină și Etică a FRF

Cei doi au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

În ceea ce îl privește pe Ioan Ivașcu, la finalul lunii aprilie a apărut informația conform căreia acesta, alături de fostul președinte de la CFR Cluj, Marian Copilu, ar fi vizați în legătură cu posibile activități de pariere pe meciuri de fotbal.

Deși, la momentul respectiv, Gazeta de Cluj a relatat că ar fi vorba despre „posibile aranjamente de meciuri la nivel inferior”, informațiile obținute de GOLAZO.ro indică faptul că verificările FRF nu vizează suspiciuni de meciuri trucate, ci posibile activități de pariere.

Contactați de GOLAZO.ro, Marian Copilu și Ioan Ivașcu au precizat că nu știu să fie vizați de vreo anchetă și au respins informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă implicare în activități de pariere sau alte încălcări ale regulamentelor în vigoare.

În ciuda activităților ilegale de care cei doi erau suspectați, Ioan Varga a anunțat, la finalul lunii aprilie, că Marian Copilu și Ioan Ivașcu au revenit în structura clubului CFR.

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani

penalitate sportivă de 300.000 de lei”

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