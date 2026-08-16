Nicolescu nu mai tace Contestat de fani la fiecare meci, președintele lui Dinamo răspunde: „Criticile nu pot anula rezultatele” +39 foto
Andrei Nicolescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Nicolescu nu mai tace Contestat de fani la fiecare meci, președintele lui Dinamo răspunde: „Criticile nu pot anula rezultatele”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 21:05
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 21:05
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a publicat un amplu mesaj pe contul său personal de Facebook, după aproape două luni de pauză.
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Postarea lui Nicolescu vine la doar o zi după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 1-0, succes care îi urcă pe „câini”, cel puțin provizoriu, pe primul loc al clasamentului din Liga 1.

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Andrei Nicolescu, mesaj pe contul personal de Facebook: „Ar fi lipsit de onestitate să spun că această formă de ostilitate nu m-a afectat

În ciuda rezultatelor favorabile, Nicolescu continuă să fie contestat și înjurat de suporteri, principala nemulțumire a acestora fiind schimbarea siglei echipei.

După aproape două luni, Nicolescu anunță că perioada sa de absență de pe rețelele sociale a luat sfârșit, deoarece tăcerea nu a contribuit la rezolvarea conflictului.

„HIATUS. Un hiatus este o întrerupere. Un spațiu gol între două momente care, în mod firesc, ar fi trebuit să se urmeze. Nu înseamnă neapărat că ceva s-a încheiat. Uneori înseamnă doar că, pentru o vreme, continuitatea a fost suspendată. Acesta este cuvântul care descrie cel mai exact absența mea de aici.

De ceva timp nu am mai scris pe această pagină, de fapt, profilul meu personal. Nu pentru că nu aș fi avut ce să spun și nici pentru că la Dinamo nu s-ar fi întâmplat lucruri importante. A fost o alegere ale cărei motive nu vreau să le transform într-un secret și pentru care nu vreau să inventez acum o explicație mai convenabilă.

Într-un moment în care dezacordul față de unele decizii s-a mutat, în bună măsură, asupra persoanei mele, am crezut că absența mea din acest spațiu ar putea reduce tensiunea și ar putea lăsa mai mult loc echipei.

Ar fi lipsit de onestitate să spun că această formă de ostilitate nu m-a afectat. M-a afectat. Nu mi-a schimbat însă responsabilitatea față de club și nici munca de zi cu zi.

Am considerat, pentru o vreme, că tăcerea poate fi o formă de echilibru. Că, dacă nu mai scriu, nu voi mai alimenta un conflict care risca să facă mai mult zgomot decât tocmai lucrul care ar trebui să ne intereseze pe toți: Dinamo. M-am înșelat”, a scris Nicolescu pe contul său personal de Facebook.

Tăcerea nu a diminuat tensiunea și nu a rezolvat nimic. A scos doar vocea mea dintr-o conversație care a continuat și fără mine. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Andrei Nicolescu: „Pentru ei voi continua să scriu aici”

Nicolescu a subliniat că procesul de reconstrucție este în desfășurare și că rezultatele au nevoie de timp pentru a confirma direcția aleasă.

„În tot acest timp, munca nu s-a oprit. Dinamo a început un sezon nou, cu un staff nou, cu jucători noi și cu toate dificultățile firești ale unui proces care are nevoie de timp. Astăzi, după victoria din Giulești, echipa se află pe primul loc al clasamentului.

Este mult prea devreme pentru triumfalism. Un clasament după cinci etape nu reprezintă un verdict și nu voi încerca să îl folosesc drept argument într-o dispută personală.

Așa cum am spus și după meci, Dinamo mai are de crescut, lotul mai trebuie completat, iar echipa are încă mult de lucru. O victorie importantă nu schimbă această analiză.

Dar aceeași onestitate ne obligă să recunoaștem și ceea ce funcționează. Procesul despre care am vorbit, deciziile pe care ni le-am asumat și sistemul în care am ales să avem încredere nu sunt doar formule de comunicare. Încep să producă fapte.

În ultimele zile am vorbit în presă despre răbdare. Nu despre o răbdare oarbă și nici despre renunțarea la spiritul critic. Am vorbit despre răbdarea necesară pentru ca un om să poată fi evaluat după ceea ce face, nu după neîncrederea cu care este întâmpinat.

Am văzut cum neîncrederea față de conducerea clubului s-a răsfrânt aproape automat și asupra unor jucători aduși la Dinamo, înainte ca aceștia să primească timpul necesar pentru a-și arăta valoarea”.

FOTO: Rapid - Dinamo 0-1, în etapa #5 din Liga 1

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Judecata prematură: „Criticile nu pot anula rezultatele”

Nicolescu l-a dat pe Oliver Hintsa drept exemplu al unui jucător criticat după doar câteva apariții, fără a-i fi dat timp să-și demonstreze calitățile.

Oliver Hintsa a fost judecat după numai câteva apariții. În Giulești, pasa lui pentru Mamoudou Karamoko a decis derby-ul. O pasă de gol nu constituie verdictul definitiv asupra unui fotbalist, așa cum nici primele sale minute nu puteau constitui dovada lipsei de valoare.

Dar ne amintește de ce ordinea lucrurilor este importantă. Unii dintre acești jucători au un potențial pe care clubul l-a evaluat înainte de a-i aduce și pe care doar timpul și terenul îl pot confirma.

Încrederea nu înseamnă suspendarea spiritului critic. Înseamnă suspendarea sentinței până când există suficiente fapte.

Rezultatele nu anulează criticile. Dar nici criticile nu pot anula rezultatele. Nici unele, nici celelalte nu ar trebui să ne împiedice să privim realitatea în întregul ei.

Critica, dezacordul și protestul fac parte din viața unui club cu istoria și pasiunea lui Dinamo. Am respectat și voi respecta dreptul oricărui suporter de a nu fi de acord cu mine. Libertatea de exprimare îi aparține însă și celui care contestă, și celui contestat. Ea nu poate presupune că, pentru ca unii să poată vorbi, celălalt trebuie să dispară.

Nu este necesar ca toți dinamoviștii să mă placă. Nici să fie de acord cu toate deciziile mele. Este însă necesar ca eu să continui să lucrez pentru toți dinamoviștii, cu aceeași seriozitate, indiferent de sentimentele pe care unii le au față de mine.

Dinamo înseamnă mult mai mult decât un conflict, o persoană sau o perioadă de tensiune. Înseamnă sute de mii de oameni care au dreptul să știe ce facem, de ce luăm anumite decizii, unde ne aflăm și încotro vrem să mergem. Pentru ei voi continua să scriu aici.

Nu pentru a răspunde unor scandări. Nu pentru a cere o revanșă și nici pentru a spune că un loc întâi îmi dă dreptate. Ci pentru că tăcerea nu este o soluție, iar absența nu poate deveni o formă permanentă de comunicare.

Hiatusul se încheie astăzi. Munca, de fapt, nu s-a întrerupt niciodată”, a încheiat Nicolescu

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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