Baciu nu pleacă singur de la FCSB Cine se mai desparte de roș-albaștri
Marius Baciu și Alin Stoica/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Baciu nu pleacă singur de la FCSB Cine se mai desparte de roș-albaștri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 22:49
  • Marius Baciu (51 de ani) nu a plecat singur de la FCSB.
  • Alți doi membri din stafful tehnic se despart de roș-albaștri.
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FCSB urmează să oficializeze în curând despărțirea de Marius Baciu, cel care pleacă de la echipă, după rezultatele sub așteptări din acest sezon. Echipa urmează să fie preluată de Laurențiu Reghecampf.

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Sorin Bucuroaia și Alex Ioniță pleacă ei de la FCSB

Când a fost instalat pe banca roș-albaștrilor, Baciu i-a cooptat în lot și pe Sorin Bucuroaia și Alex Ioniță. Cei trei vor pleca împreună de la FCSB.

„Baciu, Bucuroaia și Alex Ioniță, cei doi erau în trupa lui Baciu, o să fie înlocuiți de Laurențiu Reghecampf, Viorel Dinu și Adrian Popa”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Marius Baciu și Sorin Bucuroaia au mai colaborat în trecut, la Al-Taqadom (iunie 2020 - aprilie 2021) și Al-Nahdah (iulie 2022 - iunie 2023), acolo unde au ocupat funcțiile de antrenor principal, respectiv secund.

Sorin Bucuroaia a mai antrenat CSM Râmnicu Vâlcea, FC Speranța și Păușești Otăsău, în Liga 3. A mai fost „secund” la Daco-Getica.

Sorin Bucuroaia în anul 2019/ Foto: sportpictures.eu Sorin Bucuroaia în anul 2019/ Foto: sportpictures.eu
Sorin Bucuroaia în anul 2019/ Foto: sportpictures.eu

În cariera de jucător, Bucuroaia a evoluat pentru FC Argeș, CS Dinamo, Haladas (Ungaria), Inter Gaz București, Zimbru Chișinău și FC Snagov.

Cum va arăta noul staff de la FCSB:

  • Antrenor principal: Laurențiu Reghecampf
  • Antrenor secund: Lucian Filip
  • Antrenor secund: Viorel Dinu
  • Antrenor secund: Alin Stoica
  • Antrenor cu portarii: Marius Popa
  • Preparator fizic: Thomas Neubert
  • Preparator fizic: Adrian Popa

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