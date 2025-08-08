- Denis Alibec (34 de ani) va reveni pe teren în două săptămâni, a anunțat Gigi Becali.
- Patronul FCSB a dezvăluit că atacantul nu are nevoie de operație la genunchi.
Ajuns la campioana României în această vară, Alibec a cerut schimbare după ce a jucat doar 7 minute cu CFR Cluj, în Supercupă. Și a ratat șase meciuri.
A revenit pe teren în a doua repriză a returului cu Shkendija, a jucat jumătate de oră și cu Dinamo, însă n-a făcut parte din lotul pentru partida cu Drita.
Revine Denis Alibec: „Nu e nevoie de operație”
O operație de menisc l-ar scoate din circuit pe atacant pentru o lună și jumătate, astfel că s-a hotărât ca acesta să urmeze un tratament specific.
După remontada din meciul cu Drita, finanțatorul FCSB a afirmat că Alibec va reveni curând pe teren, nefiind nevoie de o intervenție chirurgicală.
„Poate să sclipească iar echipa. Acum intră și Olaru, apoi joacă și Tănase. Vine și Alibec în două săptămâni. Nu e nevoie de operație. Poate să joace. Își revine echipa”, a spus Becali, potrivit digisport.ro.
Pentru FCSB urmează meciurile cu Unirea Slobozia (10 august), Drita (14 august), Rapid (17 august) și FC Argeș (23 august).