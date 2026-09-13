„Chiar am vrut să renunț” Marius Baciu rupe tăcerea după «circul» provocat de Gigi Becali: „Nu mi-a căzut bine deloc. De piatră să fii să nu te afecteze” +7 foto
Marius Baciu (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Superliga

„Chiar am vrut să renunț” Marius Baciu rupe tăcerea după «circul» provocat de Gigi Becali: „Nu mi-a căzut bine deloc. De piatră să fii să nu te afecteze”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 16:11
  • Marius Baciu a vorbit deschis despre cel mai tensionat moment de când a preluat FCSB. Adică ce ce s-a întâmplat după meciul cu Dinamo.
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După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să rămână pe bancă.

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Marius Baciu: „De piatră să fii să nu te afecteze”

Antrenorul FCSB a recunoscut că declarațiile patronului l-au afectat, chiar dacă a încercat să se concentreze exclusiv asupra echipei.

„Nu am ce să discut despre ce spune patronul. Sunt aici și voi răspunde până în ultimul moment. Ce să simți? Simți ce simți până ajungi la antrenament, apoi îți încarci bateriile.

Nu contează ce spune Marius Baciu. Orice aș spune este posibil să aducă o presiune în plus.

Nu am spus vreodată că mă retrag. Poate au mai fost răbufniri. Episodul la care faceți referire nu mi-a căzut bine deloc. Că a comentat nea Gigi, nu am ce să-i reproșez. Dar asta nu înseamnă că nu m-a afectat. De piatră să fii să nu te afecteze”, a spus Baciu.

Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
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MM Stoica și vestiarul l-au convins pe Baciu să continue

Baciu a dezvăluit că discuția purtată cu Mihai Stoica a avut un rol important în decizia de a continua. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB i-a transmis inclusiv că jucătorii își doreau ca el să rămână.

„Discuția cu MM Stoica a contat foarte mult. MM mi-a zis că jucătorii vor să continui. Am discutat și eu cu jucătorii. MM mi-a spus să fiu calm, liniștit. Așa am continuat, chiar am vrut să renunț”.

I-am sugerat lui Baciu să renunțe și am zis să vorbesc cu galeria. Au zis că e stelist și să-i mai dăm o șansă. Bine, mă, dacă voi spuneți îi mai dăm o șansă. Eu respect galeria. Pentru că ei pe ploaie, pe vânt, pe vijelie, ei pleacă și au susținut echipa. În meciurile astea două (cu Petrolul și U Craiova) trebuie să ia măcar patru puncte. Gigi Becali, după înfrângerea cu Dinamo

Baciu: „Dacă n-am antrenat direct FCSB nu înseamnă că nu meritam șansa”

Antrenorul a răspuns și criticilor primite după instalarea sa și consideră că parcursul său în meserie îi justifică oportunitatea primită la FCSB.

„Sunt un om corect, deși se discută că nu aș fi. Marius Baciu și-a ars etapele corect în antrenorat. Dacă n-am antrenat direct FCSB nu înseamnă că nu meritam și eu șansa.

Mulți dintre cei care au comentat despre mine nu știu cât am muncit. Presiunea o dă povara numelui. Faptul că antrenez Steaua îmi dă o fericire în suflet de neexplicat. Ce însemn eu astăzi în fotbal, însemn datorită Stelei”.

În ciuda susținerii primite din vestiar, Baciu nu garantează că va continua pe termen lung.

„Nu știu dacă vreau să continui nici dacă fac 4 sau 6 puncte. Vom vedea!”, a încheiat antrenorul.

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