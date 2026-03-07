„E o rușine mare!” Charalambous, taxat pentru ce a spus după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Stă la adăpostul declarațiilor lui Becali” +34 foto
„E o rușine mare!” Charalambous, taxat pentru ce a spus după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Stă la adăpostul declarațiilor lui Becali”

  • Marius Baciu (50 de ani), ex-căpitan al Stelei, l-a criticat dur pe Elias Charalambous (45 de ani) pentru discursul avut după ratarea play-off-ului cu FCSB.
  • Fostul fotbalist crede că atitudinea tehnicianului cipriot e mult prea relaxată în raport cu miza momentului.

Elias Charalambous a transmis că nu are nimic de demonstrat nimănui și nu a părut afectat de eșec, deși echipa a ratat pentru prima dată accesul în play-off.

Marius Baciu l-a taxat pe Charalambous pentru ce a spus după ce FCSB a ratat play-off-ul

„El stă la adăpostul declaraţiilor lui Becali, care şi-a asumat tot. Patronul şi-a asumat tot eşecul, aşa văd eu lucrurile...

El răspunde cu mare lejeritate, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru mine e o ruşine mare! O ruşine mare pentru un club ca FCSB să nu prindă play-off-ul şi tu să vorbeşti cu aşa mare lejeritate...

Totuşi, trebuie să ai puţin orgoliu în tine... să ratezi un play-off cu o echipă aşa iubită în România şi să vorbeşti aşa...

Doar că stă la adăpostul siguranţei că Becali zice că antrenorii nu sunt de vină. Pentru mine, toţi sunt vinovaţi. E o ruşine”, a declarat Marius Baciu, conform orangesport.ro.

Ținta noastră era să terminăm în play-off și să luptăm pentru titlu. Dar situația acum este aceasta. De acum, obiectivul nostru este să terminăm pe primul loc în play-out pentru a câștiga o poziție care să ne ducă în Europa. Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Nu trebuie să arătăm nimănui nimic și nu avem nimic de dovedit nimănui. Ca persoană, mă simt bine cu mine, pentru că am încercat în fiecare zi să fac lucrurile cât mai bine posibil. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Gigi Becali a ieșit public în trecut și și-a asumat responsabilitatea pentru situația de la FCSB. Patronul FCSB-ului a subliniat că toate deciziile tactice îi aparțin.

El a mai transmis că el face echipa și schimbările și că nu intenționează să dea vina pe Elias Charalambous sau pe stafful tehnic.

