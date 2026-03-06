„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 13:45
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 13:45
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Universitatea Cluj din ultima etapă a sezonului regulat.
  • Tehnicianul cipriot a anunțat când va părăsi echipa și a avut un mic conflict cu jurnaliștii.
  • FCSB - U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a ratat pentru prima dată calificarea în play-off de la introducerea actualului format din Liga 1.

Înaintea duelului cu U Cluj, FCSB ocupă locul 7 în campionat, cu 46 de puncte acumulate. Va juca în play-out!

FCSB - U Cluj. Elias Charalambous: „Nu putem schimba asta și trebuie să privim înainte”

Tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit despre noul obiectiv al echipei.

„Ținta noastră era să terminăm în play-off și să luptăm pentru titlu. Dar situația acum este aceasta, așa că pentru noi, de acum înainte, vom trata toate meciurile foarte serios.

Așa cum am spus, de acum obiectivul nostru este să terminăm pe primul loc în play-out pentru a câștiga o poziție care să ne ducă în Europa. Acest lucru ar fi foarte important pentru noi.

Cu siguranță nimeni nu și-a dorit ca această echipă să termine campionatul în această poziție, dar asta este realitatea și nu o putem schimba. Este o experiență bună pentru noi, să vedem ce nu am făcut bine în acest sezon.

Ca să ajungem aici, sigur nu am făcut multe lucruri cum trebuie. Și spun mereu: în primul rând eu îmi asum responsabilitatea. Când terminăm un sezon, fiecare dintre noi trebuie să își asume responsabilitatea pentru ceea ce nu a făcut bine.

Aceasta este situația. Nu putem câștiga mereu. Pentru mine, lucrul care nu mi-a plăcut cel mai mult este că am terminat în această poziție. Una este să nu câștigi campionatul și alta este să nu intri în play-off. Dar nu putem schimba asta și trebuie să privim înainte.

Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Nu trebuie să arătăm nimănui nimic și nu avem nimic de dovedit nimănui. Toate echipele care vor intra în play-off vor avea șanse să câștige campionatul, pentru că punctele se vor înjumătăți.

Deci nu contează dacă este CFR Cluj sau altă echipă care va fi acolo, toate vor avea șansa să câștige campionatul. Așa este sistemul în România: toate echipele au șansa lor”, a declarat Elias Charalamabous.

Ca persoană, mă simt bine cu mine, nu din cauza rezultatelor, ci pentru că am încercat în fiecare zi să fac lucrurile cât mai bine posibil. Anul acesta rezultatele nu au venit, dar eu știu că am încercat. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Unii oameni nici măcar nu ne-au felicitat”

Tehnicianul celor de la FCSB a fost deranjat, mai apoi, de criticile apărute după ratarea calificării în play-off, în contextul în care roș-albaștrii au câștigat titlul în ultimele două sezoane.

„Am spus că atunci când am câștigat două campionate la rând, unii oameni nici măcar nu ne-au felicitat și încercau să spună că nu am făcut nimic special. De la astfel de oameni nu pot aștepta o judecată corectă.

Dar oamenii care spun că jucăm bine când jucăm bine și spun că jucăm prost când jucăm prost, de la ei poți învăța ceva. De la ei poți să îmbunătățești lucrurile când îți atrag atenția asupra a ceva care nu a mers bine.

Din punctul meu de vedere, trebuie să luăm această experiență și să vedem ce nu am făcut bine. Uneori, când câștigi campionate, intri într-o zonă de confort și te relaxezi. Acum am văzut că dacă nu muncești la fel ca în ultimii doi ani, plătești pentru asta.

Poate acesta este un exemplu bun pentru noi: trebuie să continuăm să muncim la fel. În fotbal și în viață, dacă nu dai 100% tot timpul, vei plăti pentru asta. Trebuie să găsim motivul și să corectăm lucrurile pentru sezonul următor”, a mai spus Elias Charalambous.

Charalambous: „Banii nu sunt importanți pentru mine”

Elias Charalambous a vorbit și despre potențiala sa plecare de pe banca celor de la FCSB.

„Când clubul va decide să aducă un alt antrenor, ușa este deschisă. Am contract, dar pentru mine contractul nu contează. Banii nu sunt importanți pentru mine.

Dacă clubul decide că trebuie să plec, voi semna hârtia și voi pleca fără să cer un euro. Pentru mine contează respectul. Eu stau acolo unde simt că sunt respectat și unde pot oferi respect. Așa că acest lucru nu mă îngrijorează”.

Antrenorul cipriot a precizat și care este, după părerea sa, echipa favorită să câștige titlul în Liga 1.

Din punctul meu de vedere, cea mai puternică echipă acum este Craiova. Așa văd eu lucrurile. Echipa care mi-a plăcut cel mai mult anul acesta, ca adversar, este Craiova. Deci dacă mă întrebați ce echipă consider cea mai puternică din play-off, eu aș spune Craiova, chiar dacă poate mă înșel. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

liga 1 u cluj fcsb elias charalambous
