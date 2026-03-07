Fotbaliștii Javi Martinez (Al Bidaa SC, 37 de ani) și Joselu (35 de ani), actual coleg cu Florinel Coman la Al-Gharafa, s-au numărat printre persoanele evacuate din Qatar în cursul zilei de sâmbătă.

Ultima săptămână a fost marcată de tensiuni uriașe după conflictele militare din Orient, iar mai multe țări europene au fost nevoite să intervină pentru repatrierea cetățenilor blocați în orașe precum Doha sau Dubai.

Javi Martinez și Joselu, evacuați din Qatar alături de alți cetățeni spanioli

Ambasada Spaniei din Qatar a coordonat două zboruri de la Doha pentru repatrierea cetățenilor blocați în Golf, în urma conflictului izbucnit în regiune.

Cele două avioane care au decolat din capitala Qatarului au transportat persoane aflate temporar în țară și rude ale familiilor stabilite în zonă, printre care s-au aflat și fotbaliștii spanioli Javi Martinez și Joselu, potrivit marca.com.

Martinez, fost jucător al lui Bayern Munchen, evoulează în prezent pentru Al-Bidda, în timp ce Joselu, jucător trecut pe la Real Madrid, este coleg cu Florinel Coman, la Al-Gharafa.

Cele două avioane au aterizat în siguranță în Europa, în jurul orei României 15:00.

În același timp, Julen Lopetegui, actualul selecționer al naționalei din Qatar, a rămas în țară.

„Mesajul pe care îl primim este să fim precauți. Să stăm acasă și să fim atenți la rachetele care se apropie din zone îndepărtate de noi. Stăm în siguranță acasă”, a declarat Lopetegui.

