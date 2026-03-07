Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul
Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare" » Cine a sabotat transferul

07.03.2026, ora 11:26
  • Cristian Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că echipa a ratat o lovitură financiară importantă legată de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
  • Fostul golgheter al Superligii joacă acum în SUA, deși ar fi putut ajunge în Franța pe o sumă mult mai mare.

Atacantul a fost transferat în ianuarie la DC United pentru 7 milioane de dolari, cea mai mare sumă achitată vreodată de clubul din Washington D.C. pentru un jucător.

Balaj regretă că CFR nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Putea pleca pe o sumă mult mai mare”

După plecarea lui Balaj de la echipă, CFR i-a instalat pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte și pe Daniel Pancu ca antrenor, iar echipa a avut o ascensiune importantă și s-a calificat în play-off.

„Sunt aceiași jucători și acum, cu excepția lui Alibek, atacantul care l-a înlocuit pe Louis Munteanu. Nu mă așteptam să avem rezultate atât de slabe în prima parte a campionatului, justificate din anumite puncte de vedere.

Aveam un Louis Munteanu nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în vară și cred că tuturor ne pare rău acum că nu a fost transferat în vară, suma de transfer fiind mult mai mare”, a explicat Balaj, la Digi Sport.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului care a bifat două partide în SUA, în care a acumulat 32 de minute

Balaj a dezvăluit ce sumă ar fi putut încasa CFR în vară pentru Louis Munteanu în cazul unui transfer. „Erau 10 milioane plus bonusuri”.

Fostul oficial al ardelenilor a confirmat că oferta venea din Franța, apoi a explicat situația.

„Atunci au fost oameni care au avut grijă să ne aducă un mare deserviciu, pentru că veneau și garantau că vor aduce o ofertă mult mai mare.

Louis Munteanu fusese golgheterul campionatului, și-a demonstrat calitatea pe teren, nu doar la echipa de club. Sper, pentru că am încredere în el, că se va acomoda în Statele Unite și va demonstra că este un jucător valoros”, a mai spus Balaj.

