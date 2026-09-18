„Nu este ușor nici pentru el” Marius Bilașco a tras concluzia despre noul atacant al Rapidului

Marius Bilașco (45 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a analizat evoluțiile atacantului Filip Stojilkovic (26 de ani) în tricoul giuleștenilor din acest sezon.

Oficialul clubului e încrezător că jucătorul elvețian va marca multe goluri în viitor.

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Împrumutat de la Pisa până în vara anului următor, Stojilkovic și-a creat numeroase ocazii în meciurile jucate pentru Rapid, dar a eșuat de multe ori la finalizare. A marcat un singur gol în 7 meciuri.

Marius Bilașco, despre Stojilkovic: „Nu este ușor nici pentru el”

Marius Bilașco e încrezător că Filip Sojilkovic se va acomoda la echipa lui Daniel Pancu și va reuși să înscrie mai multe goluri.

„Este abia la început. Va marca și va deveni golgheter la noi. Nu este ușor nici pentru el, dar este un atacant care ajunge în fața porții, iar pentru mine este important să vedem acest lucru.

La calitatea pe care o avem în ofensivă, sunt convins că va marca. Pe asta mă bazez. Ne dorim cât mai multe goluri, nu vreau să spun un număr anume”, a declarat Marius Bilașco, conform digisport.ro.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Filip Stojilkovic, conform Transfermarkt

Din cele 7 meciuri jucate pentru formația giuleșteană, Stojilkovic a fost integralist în 5 dintre acestea. Atacantul a marcat un singur gol, în derby-ul cu U Craiova, scor 1-1, din etapa #7 a Superligii.

Marius Bilașco: „Avem foarte multe situații și am marcat puțin”

De-a lungul acestui început de campionat, Daniel Pancu și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea față de lipsa de eficiență a Rapidului în fața porții.

Acest subiect a fost comentat acum și de Marius Bilașco:

„Avem foarte multe situații și am marcat puțin, dar trebuie să luăm partea bună, aceea că ajungem acolo. Că avem nevoie de foarte multe ocazii pentru a marca este adevărat, dar nu este ceva care să ne dea mari dureri de cap. În același timp, nici nu putem sta liniștiți”.

Suntem o echipă nouă și trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Nu am jucat două meciuri la rând cu aceeași echipă. Am avut și trei jucători Under în teren, iar nu multe echipe au făcut asta. Daniel Pancu a ținut cont de foarte multe aspecte, accidentări și alte situații, deci au existat mai multe cauze pentru care nu am putut juca etapă de etapă cu aceeași formulă. Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului

Marius Bilașco a dezvăluit că principalul obiectiv al Rapidului, din momentul de față, este calificarea în play-off.

„Haideți să vedem ce a făcut Rapid în ultimii patru ani. Noi trebuie să facem mai bine.

Primul obiectiv este calificarea în play-off. Este o echipă construită în această vară și trebuie să avem puțină răbdare, deși știu că la Rapid este mai complicat cu acest lucru”, a mai completat oficialul.

Echipa lui Daniel Pancu se află pe locul 2 în Superliga, cu 18 puncte acumulate în 9 etape, la două lungimi distanță de liderul Dinamo.

Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de astăzi, de la ora 21:00, care va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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