Plecări de la FCSB Trei jucători ai campioanei ar putea ajunge la un alt club din Liga 1: „Există discuții. Orice echipă i-ar dori”

Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, a confirmat că există discuții pentru ca trei jucători de la FCSB să ajungă la echipa nou-promovată.

Malcom Edjouma, Jordan Gele și Alexandru Băluță sunt doriți de Metaloglobus, iar campioana României este dispusă să accepte propunerea clubului din București.

După ce a promovat în premieră în Liga 1, Metaloglobus nu a realizat multe mutări pe piața transferurilor, astfel că echipei îi va fi dificil să reziste în primul eșalon fără întăriri.

Marius Burcă, despre discuțiile dintre Metaloglobus și FCSB: „Din ce știu, au existat”

Conducătorul celor de la Metaloglobus a declarat că Gigi Becali și Imad Kassas au discutat despre posibilitatea ca echipa campioană să cedeze câțiva jucători echipei antrenate de Mihai Teja.

„Nu am luat parte la discuții. Din câte știu, a existat ceva între patronul de la Metaloglobus și cel de la FCSB. Nu am niciun fel de informație în plus în momentul de față. Bănuiesc că orice echipă din Liga 1 și-ar dori acești jucători.

Avem un decalaj și ne trebuie jucători. Cei care sunt din Liga 2 mai au nevoie de timp, impactul cu prima ligă se resimte”, a declarat Marius Burcă, pentru digisport.ro.

Edjouma, Băluță și Gele nu mai sunt luați în calcul la FCSB

Malcom Edjouma, Alexandru Băluță și Jordan Gele au fost anunțați că nu mai intră în planurile echipei în actualul sezon, astfel că cei trei sunt liberi să își găsească alte angajamente.

Melcom Edjouma a ajuns la FCSB în anul 2022, fiind transferat de la FC Botoșani. Din acel moment, francezul a evoluat în peste 100 de partide pentru „roș-albaștri”, însă cu mari oscilații de formă, ceea ce a determinat staff-ul campioanei să nu se mai bazeze pe serviciile sale.

În aceeași situație se află și Alexandru Băluță, fotbalist care a contribuit într-o măsură importantă la titlul câștigat de FCSB în sezonul 2023/24. În stagiunea precedentă, Băluță nu a mai avut evoluțiile așteptate, astfel că a fost anunțat că nu mai intră în planurile echipei.

Jordan Gele a ajuns la FCSB în perioada de transferuri din iarnă, fiind transferat de la Unirea Slobozia. În jumătatea de sezon petrecută la formația bucureșteană, francezul a jucat în 12 partide și a reușit să înscrie un gol.

