Eduard Ionescu (22 de ani), unul dintre cei mai buni jucători de tenis de masă ai României, a reușit o victorie de senzație în campionatul Germaniei.

Românul l-a învins cu 3-1 pe chinezul Fan Zhendong, campion olimpic la Paris 2024 și unul dintre cei mai valoroși jucători de tenis de masă din istorie.

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Performanță remarcabilă pentru Eduard Ionescu în Bundesliga de tenis de masă! Sportivul român a obținut o victorie de prestigiu în confruntarea dintre 1. FC Saarbrücken-TT și Borussia Düsseldorf, disputată duminică, 22 noiembrie.

Eduard Ionescu l-a învins pe Fan Zhendong

Eduard Ionescu, legitimat la Saarbrücken, l-a învins pe Fan Zhendong (29 de ani) cu scorul de 3-1 la seturi, într-un duel în care a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu unul dintre cei mai mari jucători ai lumii.

Românul a început excelent partida și și-a adjudecat primele două seturi, cu 11-9 și 11-8. Chinezul a revenit în joc, câștigând actul al treilea cu 11-8, însă Eduard Ionescu nu a cedat inițiativa și a închis meciul în setul al patrulea, câștigat cu 11-8.

Fan Zhendong este campion olimpic la simplu la Paris 2024, multiplu campion mondial și fost lider al clasamentului mondial.

Eduard Ionescu i-a administrat lui Fan Zhendong prima înfrângere din acest sezon al Bundesligii

Succesul este cu atât mai important cu cât Fan Zhendong câștigase toate cele opt meciuri de simplu disputate în Bundesliga în actualul sezon.

Victoria românului a reprezentat prima înfrângere a chinezului în campionatul Germaniei în actuala stagiune.

Punctul realizat de Eduard Ionescu nu a fost suficient pentru Saarbrücken, care a pierdut meciul cu 1-3.

În celelalte meciuri, Anton Källberg l-a învins pe Patrick Franziska, scor 3-2, iar Kanak Jha a trecut de Alvaro Robles, tot cu 3-2.

Fan Zhendong a revenit apoi la masă și a obținut o victorie clară în fața lui Patrick Franziska, scor 3-0, stabilind rezultatul final al întâlnirii.

„ L-am admirat pe Fan încă de când eram copil”

La finalul meciului, Eduard Ionescu a vorbit despre emoția de a-l învinge pe unul dintre idolii copilăriei sale.

„L-am admirat pe Fan încă de când eram copil. Anul trecut am avut ocazia să joc în aceeași echipă cu el, iar apoi am ajuns să-l admir și ca persoană.

Victoria este foarte importantă pentru mine, dar asta nu schimbă faptul că el este unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. O să mă bucur de acest moment”, a declarat Eduard Ionescu, citat de ttbl.de.

De ce a dispărut Fan Zhendong din clasamentul mondial

Fan Zhendong nu mai apare în clasamentul mondial oficial ITTF/WTT, după ce a ales să se retragă din circuitul internațional și din ierarhiile mondiale la sfârșitul lunii decembrie 2024.

Decizia a venit pe fondul nemulțumirilor legate de regulamentul WTT care prevedea penalizări pentru jucătorii care nu participau la anumite turnee.

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