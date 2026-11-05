Marius Niculae (45 de ani), directorul sportiv al României U21, a reacționat după ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei.

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„Săgeată” a fost coechipier cu starul lusitan la Sporting, în perioada 2001-2003, fiind singurul fotbalist român care a împărțit vestiarul cu Ronaldo.

Marius Niculae, după retragerea lui Ronaldo de la naționala Portugaliei: „În Portugalia era un zeu”

Niculae este de părere că Ronaldo a ales să se retragă de la națională după ce a realizat că nu mai poate avea același randament ca în anii precedenți. Fostul atacant crede că și conflictul cu selecționerul Jorge Jesus a contribuit la decizia starului de la Al Nassr.

„Emoționant mesajul. Era visul lui să joace pentru naționala Portugaliei. Eu cred că și el voia să se lase cum a început, la EURO.

Dar nu mai era la un nivel care să-i permită să joace titular meci de meci. Probabil asta l-a determinat să ia decizia, poate și conflictul cu Jorge Jesus.

Eu cred că și-a dat seama că nu mai e la același nivel, că altfel nu venea decizia aceasta. Portugalia, când mergea la orice hotel, echipa lua tot hotelul, indiferent de câte camere avea. La acest nivel era Cristiano la echipa națională

Totul se învârtea în jurul lui, ceea ce era normal. Majoritatea coechipierilor îl respecta. Ronaldo în Portugalia e zeu. Este omul care, la nivel de profesionalism, a fost la cel mai înalt nivel.

Să ajungă la 1.000 de goluri e ultimul lui target și cred că-l va atinge. Doar Boloni l-a văzut că va ajunge un mare, mare fotbalist.

Toți credeam că va ajunge mare, dar nu atât de mare”, a declarat Marius Niculae, citat de digisport.ro.

Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: cifrele unei cariere legendare

Potrivit UEFA, portughezul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

La națională, Cristiano a debutat când avea 18 ani. În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

A ajuns la borna de 100 de goluri internaționale în septembrie 2020, iar în septembrie 2021 a depășit recordul deținut de iranianul Ali Daei, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

146 de goluri și un record mondial

Cele 146 de goluri marcate pentru Portugalia reprezintă un record mondial la nivelul echipelor naționale masculine.

Ronaldo se află înaintea lui Lionel Messi, care are 126 de goluri în clasamentul UEFA, și a lui Ali Daei, cu 108 reușite.

Un alt detaliu impresionant este constanța sa: portughezul a marcat pentru națională în fiecare an calendaristic din 2004 până în 2026, adică 23 de ani consecutivi.

Record absolut la Campionatul European

Ronaldo este și cel mai bun marcator din istoria Campionatului European, cu 14 goluri înscrise la turneele finale.

Portughezul a participat la șase ediții ale competiției, între 2004 și 2024, un alt record pentru un fotbalist masculin.

Dacă sunt luate în calcul și preliminariile, Ronaldo ajunge la 55 de goluri în competiția europeană.

A marcat la șase Campionate Mondiale

Un alt record impresionant a fost stabilit la Campionatul Mondial din 2026.

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care a înscris la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026.

La turneele finale mondiale a înscris în total 11 goluri, conform statisticilor UEFA.

Două trofee majore alături de Portugalia

Ronaldo a contribuit la două dintre cele mai importante succese din istoria fotbalului portughez.

În 2016, a câștigat Campionatul European, primul trofeu continental din istoria Portugaliei.

În 2019, a cucerit prima ediție a Ligii Națiunilor, iar în 2025 a ridicat din nou trofeul aceleiași competiții, după finala câștigată în fața Spaniei.

Astfel, Ronaldo încheie capitolul la națională cu trei trofee majore.

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