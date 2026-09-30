„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei
Gudmundsson, cu mâna la ochiul drept, după ce polonezul l-a liovit în față și i-a scos lentila de contact. Foto: Imago
Campionate

„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 16:37
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 16:37
  • Gabriel Gudmundsson s-a alarmat în timpul meciului Suedia - Polonia (3-1). 
  • Ce i s-a întâmplat apărătorului nordic. A avut grave probleme la ochi în trecut. 
  • Fundașul stânga al lui Leeds va juca pe 5 octombrie cu naționala țării sale pe Arena Națională. 
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Gabriel Gudmundsson e titularul obișnuit al Suediei în ultimii doi ani.

La Campionatul Mondial, fundașul stânga a apărut în formula de start în toate cele patru meciuri.

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Selecționerul Graham Potter a surprins contra României (2-1), apelând la el doar în ultimele șase minute. Dar l-a readus pe jucătorul lui Leeds în formula standard la 3-1 cu Polonia. Integralist.

Gudmundsson s-a speriat. I-a smuls lentila de contact în timpul jocului

Gudmundsson a avut un moment de panică în prima repriză. Într-un duel, un polonez l-a lovit cu mâna peste față, scoțându-i lentila de contact de la ochiul drept.

Gudmundsson i-a arătat „centralului” ce a pățit Foto: Imago Gudmundsson i-a arătat „centralului” ce a pățit Foto: Imago
Gudmundsson i-a arătat „centralului” ce a pățit Foto: Imago

Arbitrul spaniol Javier Alberola Rojas nu a înțeles inițial ce s-a întâmplat. Scandinavul a fost nevoit să fugă de pe teren la vestiare.

„Aveam nevoie de lentila suplimentară. M-am grăbit cât de mult am putut. A mers mai greu decât speram, dar a funcționat”, a explicat el pentru Aftonbladet.

Gudmundsson s-a întors de la vestiare și a reintrat în joc. Foto: Imago Gudmundsson s-a întors de la vestiare și a reintrat în joc. Foto: Imago
Gudmundsson s-a întors de la vestiare și a reintrat în joc. Foto: Imago

Tatăl lui Gudmundsson: „Nu vedea nimic dacă nu purta ochelarii”

În vârstă de 27 de ani, acesta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în copilărie, amintește cotidianul suedez.

Tatăl său, Niklas, a povestit în vară, în timpul CM 2026, că „era un handicap major. Gabriel trebuia să joace cu ochelari și nu putea vedea nimic dacă nu-i purta. Era aproape orb atunci”.

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