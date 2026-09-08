Surpriză la FCSB? Ilie Dumitrescu a dezvăluit cine l-ar putea înlocui pe Marius Baciu: „El e următorul” +51 foto
Ilie Dumitrescu FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Surpriză la FCSB? Ilie Dumitrescu a dezvăluit cine l-ar putea înlocui pe Marius Baciu: „El e următorul”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 13:15
  • Ilie Dumitrescu a dezvăluit, luni seară, un mesaj pe care l-a primit în direct, în legătură cu viitorul antrenor al celor de la FCSB.
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Clubul patronat de Gigi Becali se află în căutarea unui înlocuitor pentru Marius Baciu, care încă se află bancă, dar sub coordonarea căruia echipa nu o duce foarte bine. Mai multe nume au fost vehiculate în ultimele zile.

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Ilie Dumitrescu: „Următorul antrenor va fi Șumudică”

Acum, fostul atacant al Stelei a venit cu o variantă surprinzătoare: Marius Șumudică, cel care a preluat recent CFR Cluj.

„Am primit un mesaj interesant. Nu spun cine mi l-a dat. Spune așa: «Spune-i domnului Radu Naum că următorul antrenor al FCSB-ului este Șumudică».

E o sursă credibilă. Nu mi-a scris nimeni de pe stradă. Am primit acest mesaj, trebuia să-l citesc”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club, potrivit digisport.ro.

În ultimele zile, nume precum Florin Maxim, Ianis Zicu sau Andrei Prepeliță au fost vehiculate în privința preluării băncii tehnice de la FCSB.

Antrenorul Corvinului va continua însă la club, în urma unei confirmări a primarului din Hunedoara, în timp ce Zicu a intrat într-o dispută cu Mihai Stoica și nici nu a fost dorit de suporteri, iar Andrei Prepeliță a fost refuzat de Gigi Becali.

În acest moment, FCSB ocupă locul 6 în Liga 1, cu 11 puncte adunate după 8 etape, ajungând la 3 înfrângeri consecutive.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, ultimul meci jucat de elevii lui Marius Baciu

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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