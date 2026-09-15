Șumudică, gest neașteptat  Antrenorul își cere iertare de la  fanii FCSB: „Nu se va mai întâmpla” +32 foto
Marius Șumudică (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Șumudică, gest neașteptat Antrenorul își cere iertare de la fanii FCSB: „Nu se va mai întâmpla”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 15:27
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, și-a cerut public scuze suporterilor FCSB, pe care i-a jignit în trecut.
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea ca Șumudică să ajungă pe banca roș-albaștrilor.
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Patronul roș-albaștrilor a spus că ține cont și de poziția galeriei, iar Peluza Nord s-a arătat până acum împotriva unei astfel de mutări.

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Marius Șumudică vrea să facă pace cu fanii FCSB: „Asta nu se va mai întâmpla”

Tehnicianul a ținut însă să precizeze că scuzele sale nu reprezintă un mesaj transmis în perspectiva unei eventuale veniri la FCSB.

„Se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu lui Baciu. Săracul, el este antrenor acolo știe ce are de făcut. Eu trebuie să îmi văd de treabă. Nu mai sunt eu ce eram înainte, mă luam cu toată lumea.

Ca să înţeleagă toată lumea, Şumudică, în momentul de faţă, cu nicio obligativitate din partea nimănui şi cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB. Sunt antrenor la CFR Cluj şi vreau să îmi respect contractul aici.

Dar eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit.

Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar. Am tăria să îmi cer scuze faţă de suporterii FCSB-ului, cum şi ei ar trebui să facă la fel dacă m-au jignit. Ăsta ar trebui să fie drumul şi fair play-ul în fotbalul românesc. Marius Șumudică, antrenor CFR

Antrenorul a extins mesajul și către suporterii altor echipe cu care a avut conflicte în trecut.

„Îmi cer scuze faţă de suporterii celorlalte echipe pe care i-am jignit. Nu voi mai fi antrenorul expansiv. Am fost perceput ca suporter, din momentul de faţă Şumudică este un antrenor profesionist, care vrea să facă performanţă şi în portofoliul căruia nu îşi au sens astfel de manifestări.

Îmi cer scuze tuturor suporterilor din România pe care i-am jignit în anumite momente şi le spun că nu va fi aşa de acum încolo”, a mai spus acesta.

FOTO. CFR Cluj - FCSB 1-0

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (32 imagini)

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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Întrebat despre înjurăturile venite din Peluza Nord, Șumudică a răspuns:

„Este decizia lor, n-o contest, eu le răspund doar atât: ei pot să facă ce vor. Orice suporter pe orice stadion poate să facă ce vrea.

Nu vor mai avea niciodată şansa să spună că Şumudică îi jigneşte. Asta nu se va mai întâmpla”, a mai spus tehnicianul.

CFR Cluj ocupă locul 12 în Superliga, cu 10 puncte, la două lungimi în spatele FCSB, aflată pe poziția 7.

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