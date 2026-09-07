„Nu mi-a plăcut Rapidul” Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”

Oțelul - Rapid 0-1. Cristi Săpunaru (42 de ani), Gabi Balint (63 de ani) și Ionuț Badea (50 de ani) au analizat victoria giuleștenilor din etapa #8 a Superligii.

Aceștia consideră că jocul celor două echipe a lăsat de dorit, dar au evidențiat dorința echipei lui Daniel Pancu (49 de ani) de a câștiga meciul.

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Rapid a obținut o victorie dramatică pe terenul celor de la Oțelul Galați, grație golului înscris de Alexandru Pașcanu în ultimele secunde ale partidei.

Oțelul - Rapid 0-1 . Analiza meciului: „Repriza a doua, total diferită față de prima”

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului și actual analist la Digi Sport, nu a fost impresionat de jocul echipei lui Daniel Pancu, dar a remarcat un aspect pozitiv:

„A fost salvat meciul că s-a văzut un gol. Repriza a doua total diferită față de prima. Eu nu știu dacă era echitabil un 0-0. Rapid a fost echipa care a avut șase șuturi în repriza a doua și și-a dorit mai mult victoria.

Un teren greu. E bine când câștigi. Când câștigi e altceva. Rapid are un culoar favorabil acum, două meciuri acasă. Rapid și-a urmărit interesul. Își ia punctele”, a declarat Săpunaru, conform digisport.ro.

FOTO. Bucuria lui Daniel Pancu de la finalul meciului de la Galați

Fostul internațional Gabi Balint a analizat la rândul său meciul dintre Oțelul și Rapid și a remarcat inspirația lui Daniel Pancu la schimbările efectuate.

„Meci slab. Rapid a avut inițiativa, dar și Oțelul a avut acea eliminare (n.r. a lui Patrick Fernandes, în min. 78). E cumplit pentru cei care pierd. Lipsă de marcaj mare a lui Sylla acolo. Era ultima fază acolo. Static, nu mi-a plăcut.

Nu mi-a plăcut Rapidul, a arătat prea puțin.

Pancu a făcut schimbarea cu al doilea atacant. A arătat curaj, era normal. Punctele sunt enorme.

Moruțan e fotbalist bun. Tehnica lui se vede. A încercat câteva pase, dar parcă nu l-au ajutat și colegii. Trebuie să dai mai multă viteză, dinamică”, a spus Gabi Balint.

Nu-mi place asta că încă nu sunt pregătiți jucătorii. Suntem în etapa a 8-a și tot vin jucători. Trebuie să fii pus la punct. Dacă nu ești, nu joci. Gabi Balint

Ionuț Badea: „Stojilkovic să nu fie un nou caz Koljic”

Ionuț Badea, directorul tehnic de la CS Dinamo, a subliniat lipsa de eficiență din fața porții a lui Filip Stojilkovic, atacant împrumutat de Rapid în acest sezon de la Pisa.

În 6 meciuri jucate pentru giuleșteni, vârful elvețian a marcat un singur gol.

„Și pentru mine jocul a fost sub așteptări. Moruțan nu a mai fost în zona centrală. A fost mutat în lateral. Stojilkovic să nu fie un nou caz Koljic, să aibă o problemă în a marca.

Rapid s-a confruntat în ultimii ani cu probleme la atacanți. E o luptă între timp și eficiență. Mă aștept ca un atacant să dea gol din nimic”, a declarat Ionuț Badea, conform sursei citate.

FOTO. Eliminarea lui Patrick Fernandes în Oțelul - Rapid 0-1

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul secund în Superliga, cu 15 puncte, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.

Pentru giuleșteni urmează două meciuri pe teren propriu:

pe 12 septembrie cu FC Voluntari, de la ora 21:30

pe 20 septembrie cu FC Argeș, de la ora 20:30

VIDEO: Rapid l-a aclamat pe Pașcanu, în vestiar, după victoria din ultimele secunde cu Oțelul

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