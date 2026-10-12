„Nu avem nimic!”  Marius Șumudică, sub presiune din cauza problemelor de la CFR Cluj: „Sunt forțat să fac asta!”
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu avem nimic!” Marius Șumudică, sub presiune din cauza problemelor de la CFR Cluj: „Sunt forțat să fac asta!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 21:45
  • FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după victoria obținută de echipa sa în etapa #11 din Superliga.
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CFR Cluj a câștigat la limită duelul cu FC Argeș, grație golului înscris de Kresic în minutul 58, în urma unei lovituri de cap din centrarea lui Andrei Cordea.

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FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Marius Șumudică: „Sunt forțat să joc la rezultat”

La finalul partidei cu FC Argeș, Marius Șumudică a explicat care e obiectivul său de la CFR Cluj din acest moment, ținând cont de probleme financiare cu care se confruntă clubul.

„Trebuie să încerc să clădesc cu echipă. Am luat-o de la zero și vreau să clădesc o echipă. Au plecat 19 jucători.

Eu nu joc un fotbal plăcut în momentul de față fiindcă sunt forțat să joc la rezultat și să fug cât mai repede de zona aceea. Dar cu siguranță CFR-ul se va schimba. Există posibilitatea să schimbăm și sistemul foarte curând.

Dar în momentul de față trebuie să mă focusez pe ceea ce pot să fac ca să adun puncte cât mai repede”, a spus Șumudică la Digi Sport.

Antrenorul de la CFR Cluj a subliniat gestul impresionant al jucătorilor săi:

„E foarte greu să umbli la mentalul jucătorilor în condițiile în care ei știu că nu pot juca în cupele europene și să te duci spre play-off.

Dar ei sunt jucători cu experiență și jucători care își doresc foarte mult să termine cât mai sus în clasament. Noi nu avem bonusuri, noi nu avem absolut nimic”.

Noi avem, practic, salariile care vor trebui plătite la timp. Și atunci ne pregătim. S-au făcut diminuări, au înțeles. Jos pălăria pentru unii dintre jucători fiindcă și-au redus salariile considerabil. Au pierdut bani foarte mulți. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „Cu un ochi râd, cu unul plâng”

Marius Șumudică a venit cu laude și la adresa lui Bogdan Bogdan, antrenorul de la FC Argeș, care în trecut a fost „secundul” său.

„Cu un ochi râd, cu unul plâng. Vă spun sincer. Pentru Bogdan (Andone), pentru Dani (Coman), sunt familia mea. Știu câtă pasiune pune, știu ce fel de antrenor este.

Eu am spus-o, la Botoșani, când i-a scos de la retrogradare, dacă veneau și Guardiola, și Mourinho la un loc, nu o salvau pe FC Botoșani. Ceea ce a făcut anul trecut la Pitești a fost incredibil”.

Tehnicianul a explicat că meritul pentru victoria obținută de echipa sa este doar al jucătorilor săi.

„Au foarte mulți jucători accidentați, se simte, dar asta nu umbrește cu nimic. Dăruirea jucătorilor mei, ceea ce au făcut astăzi, îi felicit și le mulțumesc pentru această victorie, este victoria lor.

Au interpretat foarte bine ceea ce le-am cerut. Am fost un pic mai agresiv zilele astea și acum merită toate felicitările.

Nu am niciun merit. Meritul este total al jucătorilor mei, care au interpretat foarte bine partitura ce am pregătit-o. Le mulțumesc, au absorbit ca un burete tot ceea ce le-am spus și într-un final Dumnezeu ne-a răsplătit”, a încheiat Șumudică.

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