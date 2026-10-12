Nu-l vrea doar pe Stanciu Transferul pe care noul căpitan de la FCSB i l-a cerut lui Becali: „Să-i facă marcaj cum mi-a făcut mie”
Superliga

Nu-l vrea doar pe Stanciu Transferul pe care noul căpitan de la FCSB i l-a cerut lui Becali: „Să-i facă marcaj cum mi-a făcut mie”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 20:36
  • Denis Drăguș (27 de ani), noul căpitan de la FCSB, i-a cerut lui Gigi Becali să transfere încă un jucător de la naționala României.
  • Patronul „roș-albaștrilor” încearcă deja să-l convingă pe Nicolae Stanciu (33 de ani) să revină, însă ar putea pregăti o nouă mutare de senzație.
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Drăguș și-a intrat deja în rolul de lider la FCSB, deși încă n-a apucat să poarte banderola. Noul căpitan al „roș-albaștrilor” a anunțat jucătorul pe care i l-a cerut lui Gigi Becali.

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Transferul pe care noul căpitan de la FCSB i l-a cerut lui Becali: „Să-i facă marcaj cum mi-a făcut mie”

Este vorba de Florinel Coman (28 de ani), fostul său coleg de la Viitorul și de la echipa națională a României

„Sper să îi facă marcaj Gigi Becali, la fel de bine ca mie. Suntem un grup frumos care a fost și la națională și, clar, cred că am fost și suntem mai mult decât colegii, suntem prieteni și am trecut prin momente frumoase și s-a creat o relație specială între noi, mai mult decât colegi”, a spus Drăguș la Prima Sport.

Florinel Coman a fost dorit și în această vară de FCSB, însă numai dacă rămânea liber de contract, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Drăguș, care a reziliat înțelegerea cu Gaziantep înainte de a reveni în Superliga.

Atacantul a fost însă sfătuit de Gigi Becali să rupă contractul doar dacă va încasa o sumă importantă.

Coman mai are contract până în vara lui 2027 cu Al Gharafa, unde a plecat în 2004 de la FCSB pentru un total de 6,25 milioane de euro.

FCSB insistă pentru Nicolae Stanciu

FCSB încearcă să-l readucă în această iarnă pe Nicolae Stanciu, în cazul în care mijlocașul nu va continua la Dalian Yingbo. Are însă concurență serioasă, U Cluj intrând și ea pe fir.

Prezent la conferința de presă pentru prezentarea oficială a lui Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica a transmis că mutarea lui Stanciu este aproape de a fi rezolvată.

În plus, Denis Drăguș ar fi dispus să-i cedeze numărul 10 căpitanului echipei naționale.

„Mai mult de 75% e rezolvată problema. Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea, iar astăzi am avut o discuție în trei și cu Denis Drăguș, care a zis că-i oferă și numărul de pe tricou, numai să vrea. Să se întoarcă acasă.

Deci, facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister (n.r. Laurențiu Reghecampf) pe bancă și cu Nicușor drept unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia”, a spus Mihai Stoica, la conferință.

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