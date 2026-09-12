Șumudică, tensiuni cu Burcă FOTO: A refuzat salutul, apoi s-a dus peste arbitru! Scandal și între jucători.  Ce acuză antrenorul clujenilor

SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a refuzat să dea mâna cu omologul său, Ovidiu Burcă (46 de ani) la finalul partidei.

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Au fost momente tensionate la Sfântu Gheorghe imediat după fluierul de final.

SEPSI - CFR CLUJ 3-1 . Marius Șumudică a refuzat să dea mâna cu Ovidiu Burcă

Extrem de supărat, tehnicianul formației din Gruia i-a reproșat ceva lui Ovidiu Burcă și a plecat la vestiare lăsându-l pe omologul său cu mâna întinsă.

Între timp, pe gazon a izbucnit și un scandal între Christopher Braun (35 de ani), fundașul central al lui CFR Cluj și Setigui Karamoko (26 de ani), stoperul covăsnenilor.

Cei doi au fost despărțiți rapid, iar lucrurile păreau că s-au calmat, dar Marius Șumudică a revenit de la vestiare și a început să-l ia la rost pe Marian Barbu, „centralul” partidei.

După meci, la flash-interviu, Șumudică a refuzat să spună ce l-a deranjat la Burcă:

„Întrebați-l pe el ce s-a întâmplat la pauză. Eu nu pot da mâna cu cineva dacă se întâmplă ceva.

Eu l-am respectat mereu, nu am avut niciun conflict. Nu vreau să povestesc acum ce s-a întâmplat la pauză. Nu pot fi fairplay când tu nu ești fairplay cu mine”, a spus antrenorul de la CFR Cluj la Prima Sport.

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