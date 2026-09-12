CSM București, fără emoții „Tigroaicele” au făcut spectacol și cu Buducnost în Liga Campionilor

CSM București a câștigat fără emoții, scor 36-26, duelul cu Buducnost de pe teren propriu, în etapa #2 din Liga Campionilor.

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În runda inaugurală, „tigroaicele” au trecut de Krim Ljubljana, 37-29, iar acum au făcut spectacol împotriva campioanei Muntenegrului.

CSM București, fără emoții cu Buducnost

Elevele antrenate de Bojana Popovici s-au distanțat rapid la 3-0, grație și intervențiilor excelente ale Denisei Șandru.

Buducnost a reușit în cele din urmă să deblocheze tabela, însă CSM București a continuat să se distanțeze. La pauză, vicecampioana României conducea cu 17-13.

În repriza secundă, muntenegrencele s-au apropiat la două goluri, 21-19, și au avut șansa de a reduce diferența la un singur gol, însă Denisa Șandru a intervenit din nou providențial.

Medaliata cu bronz din sezonul trecut al Ligii Campionilor a profitat imediat și s-a desprins din nou, de această dată decisiv.

Dmitrieva și Maslova, cu câte 10 goluri, respectiv Friis, cu 4 au fost principalele marcatoare pentru CSM București. De la Buducnost s-au remarcat Jaukovic, cu 7 goluri, și Godec, cu 5.

Pentru „tigroaice” urmează două meciuri în deplasare: cu Borussia Dortmund, pe 19 septembrie, de la ora 17:00 și cu Ferencvaros, pe 3 octombrie, tot de la ora 17:00.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Ferencvaros 2 4 2 CSM București 2 4 3 Esbjerg 1 2 4 Brest Bretagne 1 2 5 Sola 1 0 6 Borussia Dortmund 1 0 7 Ljubliana 2 0 8 Buducnost 2 0

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