CSM București, fără emoții „Tigroaicele” au făcut spectacol și cu Buducnost în Liga Campionilor

- CSM București a câștigat fără emoții, scor 36-26, duelul cu Buducnost de pe teren propriu, în etapa #2 din Liga Campionilor.
În runda inaugurală, „tigroaicele” au trecut de Krim Ljubljana, 37-29, iar acum au făcut spectacol împotriva campioanei Muntenegrului.
CSM București, fără emoții cu Buducnost
Elevele antrenate de Bojana Popovici s-au distanțat rapid la 3-0, grație și intervențiilor excelente ale Denisei Șandru.
Buducnost a reușit în cele din urmă să deblocheze tabela, însă CSM București a continuat să se distanțeze. La pauză, vicecampioana României conducea cu 17-13.
În repriza secundă, muntenegrencele s-au apropiat la două goluri, 21-19, și au avut șansa de a reduce diferența la un singur gol, însă Denisa Șandru a intervenit din nou providențial.
Medaliata cu bronz din sezonul trecut al Ligii Campionilor a profitat imediat și s-a desprins din nou, de această dată decisiv.
Dmitrieva și Maslova, cu câte 10 goluri, respectiv Friis, cu 4 au fost principalele marcatoare pentru CSM București. De la Buducnost s-au remarcat Jaukovic, cu 7 goluri, și Godec, cu 5.
Pentru „tigroaice” urmează două meciuri în deplasare: cu Borussia Dortmund, pe 19 septembrie, de la ora 17:00 și cu Ferencvaros, pe 3 octombrie, tot de la ora 17:00.
Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Ferencvaros
|2
|4
|2
|CSM București
|2
|4
|3
|Esbjerg
|1
|2
|4
|Brest Bretagne
|1
|2
|5
|Sola
|1
|0
|6
|Borussia Dortmund
|1
|0
|7
|Ljubliana
|2
|0
|8
|Buducnost
|2
|0