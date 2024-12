Antrenorul de la Rapid, Marius Șumudică (53 de ani), a participat la conferința de presă premergătoare meciului din etapa #19 din Liga 1, împotriva celor de la Sepsi.

Tehnicianul a vorbit despre viitorul adversar dar și despre viitorul său pe banca giuleștenilor.

Șumudică a dezvăluit după meciul cu Afumați din Cupă, de ieri, că în contractul său există o clauză conform căreia echipa sa nu trebuie să fie la o distanță mai mare de cinci puncte de play-off, în caz contrar antrenorul putând fi demis.

Marius Șumudică, înaintea meciului cu Sepsi

Antrenorul Rapidului a vorbit despre viitorul adversar din meciul de vineri, din etapa #19 a Ligii 1. Șumudică este precaut înaintea duelului cu echipa pe care Rapid nu a mai învins-o de 7 meciuri directe.

„Avem foarte puțin timp la dispoziție, de aceea ieri am luat decizia de a nu folosi o parte dintre titulari (n.r. la meciul din Cupă, cu Afumați)

Nu știu dacă pe ei i-a interesat foarte mult această competiție. Am văzut că au lăsat 11-12 jucători acasă.

Sepsi e o echipă bună, care joacă de mult timp împreună este cu un pas în fața noastră din acest punct de vedere, dar va trebui să mergem și să ne onorăm tricoul pe care îl purtăm.

Sepsi a fost una dintre echipele care a venit pe Giulești, iar la momentul respectiv, era echipa care a dominat teritorial Rapidul, cu o posesie de peste 78%. Încercăm să remediem aceste lucruri și să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv.

Din informațiile pe care le am, cred că sunt 2-3 ani de când Rapid nu o bate pe Sepsi, dar sperăm să spargem gheața.

Este un joc important, doar o diferență de un punct, dar indiferent de rezultat, nu e un meci capital pentru lupta la play-off.

Mai sunt 12 meciuri, 36 de puncte în joc, dacă vom reuși să obținem cel puțin jumătate din ele, eu cred că vom fi în play-off.”, a declarat Șumudică.

Șumudică, despre posibila plecare de la Rapid

Șumudică a vorbit și despre o posibilă despărțire de Rapid.

„ Eu tot timpul am avut oferte. Mereu am fost pe punctul de a alege. Până să vin la Rapid, mi-am dorit foarte mult să ajung aici și am refuzat alte oferte din zona Golfului sau din Turcia.

Chiar înainte de a semna cu Rapid, am fost la un club saudit, am văzut condițiile de acolo și am refuzat.

Am două țări în momentul de față: Arabia Saudită și Turcia care sunt deschise pentru mine, datorită rezultatelor pe care le-am avut acolo și pentru că am un nume cât de cât popular.

Nu mă gândesc decât la Rapid în momentul de față. E adevărat că există un contract între mine și cei de la club.

Mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Eu nu mă gândesc să plec de la Rapid, indiferent ce ofertă vine. Nu iau în calcul să plec.

Am semnat un contract pe 2 ani, cu unele obiective, sper să mi le îndeplinesc.

Într-un timp scurt, în 3 luni de zile, cu peste 16 transferuri, să reușești să ai și rezultate, să aduci și echipa în zona play-off-ului și să faci și spectacol, eu zic că este destul de greu”, a continuat antrenorul Rapidului.

Șumudică, despre contractul cu Rapid

Șumudică a dezvăluit după meciul cu Afumați din Cupă, de ieri, că în contractul său există o clauză în urma căreia ar putea fi demis de la Rapid. Acum, tehnicianul a venit cu lămuriri și a afirmat că nu l-a interesat contractul în momentul când a semnat cu formația din Giulești.

„ Nici nu am contractul acasă. Nici nu mă interesează. Atât de mult mi-am dorit să semnez cu Rapid încât semnam și fără salariu.

Nici nu m-a interesat la momentul respectiv. Am aflat între timp despre clauze, de la secunzi. Nici nu am contractul acasă, l-am lăsat lor, trebuia vizat și nu m-a interesat să-l iau înapoi.

Șucu și Angelescu sunt niște oameni de onoare și nu se pune problema să mă leg de un act care există între noi”, a afirmat Șumudică.