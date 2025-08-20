Moment amuzant la gală VIDEO Reacția jucătorilor lui Liverpool când Declan Rice a vorbit despre cele 3 titluri ratate de Arsenal

Declan Rice (26 de ani), fotbalist de la Arsenal, a dezvăluit dezamăgirea că „tunarii” au terminat 3 sezoane pe locul 2.

Declarația sa a provocat o reacție amuzantă a lui Mohammed Salah (33 de ani) și a lui Virgil Van Dijk (34)

Mohammed Salah și Declan Rice au fost incluși în Echipa Anului din Premier League. De asemenea, încă trei jucători de la Liverpool au fost premiați la gala Asociației Fotbaliștilor Profesioniști din Anglia.

Declan Rice, despre cele trei titluri ratate de Arsenal: „Este foarte greu”

Declan Rice a menționat cele trei locuri secunde ale lui Arsenal, în timp ce se afla pe scenă la ceremonia de decernare a premiilor.

„ Este foarte greu să termini de 3 ori pe locul 2, dar am mai spus-o, în viață trebuie să treci prin niște mici înfrângeri ca să câștigi, iar noi vom continua, vom continua să ne străduim și, sperăm, se va întâmpla ceva ”, a spus Declan Rice, potrivit goal.com.

Declarația sa a generat un schimb de zâmbete între Salah și Van Dijk:

Mohammed Salah, primul jucător care a câștigat de 3 ori titlul cel mai bun jucător din Anglia

Egipteanul a fost premiat pentru a 3-a oară, grație performanțelor din stagiunea trecută. În cele 52 de meciuri jucate de Mohammed Salah, a marcat 34 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.

„Este ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată în Premier League, este ceva ce nu voi uita niciodată și nu voi lua niciodată de bună. Așa că sunt foarte bucuros de asta.

Încă am foame de performanță, de aceea am semnat cu Liverpool pentru încă doi ani. E minunat să joc în Premier League la acel nivel”, a declarat Salah, conform sursei menționate anterior.

Mohammed Salah a mai câștigat premiul în anul 2018 și 2022.

