„Mi-e rușine” Marius Șumudică a răbufnit după a  treia victorie consecutivă la CFR Cluj: „Nu sunt colacul de salvare”
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Cupa Romaniei

„Mi-e rușine” Marius Șumudică a răbufnit după a treia victorie consecutivă la CFR Cluj: „Nu sunt colacul de salvare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 21:00
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 21:00
  • SEPSI - CFR CLUJ 1-3. Antrenorul Marius Șumudică (55 de ani) a avut o reacție acidă după a treia victorie consecutivă obținută pe banca echipei din Gruia.
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Cu doar câteva ore înaintea meciului de la Sfântu Gheorghe, CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Aly Abeid (28 de ani).

Fotbalistul din Mauritania a fost vândut pentru 300.000 de euro în Algeria, la Jeunesse Sportive de Kabylie.

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SEPSI - CFR CLUJ 1-3. Marius Șumudică: „Nu sunt colacul de salvare”

De meserie fundaș stânga, Abeid a fost titular în toate meciurile pentru CFR Cluj din acest sezon, fiind utilizat în centrul defensivei.

Întrebat despre plecarea fostului jucător de la UTA Arad, Marius Șumudică a răbufnit.

„Nu pot să vă spun eu ce se întâmplă, vorbiți cu conducerea clubului, eu sunt ultimul care află aceste lucruri. Închegasem acolo cu Abeid.

Înțeleg și clubul, trebuie să aducă bani, dar nici eu nu sunt colacul de salvare. Dacă în fiecare săptămână pleacă un jucător, pleacă un jucător.

OK, s-au pierdut foarte mulți jucători față de lotul din vară și îmi doresc să facem ceva iar. În momentul de față suntem aproape și de play-off, dar și de locurile de retrogradare”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

Avem nevoie de jucători proaspeți. Vă dați seama. Noi călătorim șase ore acum. Peste două zile jucăm acasă cu Farul, care a stat o săptămână. Și atunci, ce pot să le cer jucătorilor? Astăzi, ce puteam să le cer, când noi am jucat după două zile? Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „Mi-e rușine să mă duc la Cluj”

Aflată în insolvență, CFR Cluj are în continuare interdicție la transferuri. Formația din Gruia are 14 litigii pe rol la FIFA.

Chestionat cu privire la această situație, tehnicianul a replicat:

„Nu ştiu nici lucrul ăsta. Mi se spune în fiecare zi că mâine, că mâine, că mâine. Mi-e şi ruşine să mă duc la Cluj şi să-i văd pe jucătorii care se antrenează în fiecare zi şi eu nu pot să îi înregimentez.

Plus că sunt unii jucători pe care îi cunosc, mai sunt cu alții în discuții, dar, practic, nu știu ce se va întâmpla” a adăugat Șumudică.

Marius Șumudică: „E clar că suntem nepregătiţi

Cât despre debutul cu dreptul în grupele Cupei României, Șumudică a declarat:

„Un meci greu. În momentul în care întâlneşti jucători tineri, care sunt proaspeţi, au o filozofie de joc și aici vreau să-l felicit pe Ovidiu Burcă pentru că a implementat această filozofie. Şi la Dinamo, şi la Galaţi, acum şi la Sepsi.

Noi suntem storși. Nu am vrut să risc foarte mult. Nu știam cu ce echipă va juca Sepsi și nu m-a interesat.

N-am vrut să risc. Am avut şi eu probleme, am schimbat la pauză, le-am dat câte 45 de minute. E clar că suntem nepregătiţi şi n-avem de unde să dăm. Atât timp cât n-ai benzină, e greu. Îți apare că mai ai câțiva kilometri.

Pentru un antrenor contează prezentul. Aşa, că am câştigat cu FCSB meciul 100, astea se uită. Îi felicit pe cei de la Sepsi, au jucători, au pepinieră, consider că e o echipă frumoasă a acestui campionat”, a concluzionat Șumudică.

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