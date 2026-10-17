„Caracter de câine” Reacție dură după accidentarea șocantă din Liga 2: „Niciun fel de remușcare. Râdea!” +17 foto
Accidentarea suferită de Constantin Robicek. Foto: gsp.ro
Liga 2

„Caracter de câine” Reacție dură după accidentarea șocantă din Liga 2: „Niciun fel de remușcare. Râdea!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 16:51
  • Popești Leordeni - CS Afumați 2-0. Daniel Neagu, directorul executiv al oaspeților, a reacționat după accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek (37 de ani).
  • Oficialul a lansat mai multe acuzații la adresa observatorului de joc și a jucătorului care l-a accidentat pe Robicek.
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În minutul 22 al partidei, Constantin Robicek a fost accidentat de Mihai Neicuțescu, atacantul gazdelor, și și-a rupt piciorul.

Căpitanul celor de la CS Afumați a fost transportat de urgență la spital pentru a fi operat, iar Neicuțescu a primit doar cartonașul galben.

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Daniel Neagu, acuzații la adresa lui Neicuțescu: „Râdea!”

Oficialul echipei CS Afumați a dezvăluit că Mihai Neicuțescu nu părea afectat la finalul partidei de accidentarea provocată lui Robicek.

Știți ce m-a deranjat? Neicuțescu nu părea că are niciun fel de remușcare. Râdea, se bucura că au câștigat. Nu-l afectase cu nimic. Caracter de câine...

Alții au venit la noi să ne întrebe. Au zis: «Ne pare rău». El? Nimic. Nicio empatie. Voiam un gest, ceva pentru el. Alte pretenții nu. E un fault de joc. Doar că intrarea a fost cu talpa.

Ei ne-au zis nouă că a fost împins. Dar eu nu am văzut împingerea. Asta e. I se poate întâmpla oricui. Dar să nu ai empatie deloc? Doar să te bucuri că ai câștigat? Dar e karma, care-și face treaba, mai devreme sau mai târziu”, a declarat Daniel Neagu, conform gsp.ro.

Neicuțescu nu a vrut să facă acest fault. Clar. Faultul nu a fost voit. Dar s-a dus cu talpa deasupra gleznei. Acolo are loc fractura. Acolo au ieșit oasele afară. Daniel Neagu, directorul executiv de la CS Afumați
Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură GSP.ro
Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură GSP.ro

Galerie foto (17 imagini)

Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube Accidentarea teribilă suferită de Constantin Robicek în Popești Leordeni - CS Afumați. Foto: captură YouTube
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Daniel Neagu: „Știți ce a zis domnul observator?”

Daniel Neagu a anunțat că Robicek a suferit o fractură-luxație la glezna stângă și a lansat mai multe acuzații la adresa observatorului de joc.

E pe masa de operație. A fost diagnosticat cu fractură-luxație la glezna stângă. Adică cea mai gravă accidentare posibilă. E foarte... Nu știm ce va fi după. Să sperăm că-și va putea recupera fără probleme mobilitatea și să poată merge fără dureri și alte probleme.

Am avut și două penalty-uri neacordate... Dar nici nu mai contează. După acel incident cu Robicek, eu voiam să se termine meciul. Copilul acesta și-a dedicat 90% din carieră echipei.

Sunt faze în care un jucător îl lovește pe altul cu cotul și arbitrul dă galben. Dar apoi vede sânge, revine și dă roșu. Aici, l-a nenorocit pe fază...

Știți ce a zis domnul observator? «Nici galben nu trebuia să dea!». Fotbalul trebuie să fie despre fotbaliști, dar domnii cavaleri în negru vor să fie despre ei. Acum e despre arbitri, nu despre jucători.

Preferam să pierd toate meciurile până la final. Nici nu mă mai interesează altele. Cum să nu dai roșu? E strigător la cer! Dar vă dați seama că observatorul a zis că a arbitrat foarte bine și nu trebuia nici galben?

Dacă nu apăreau imagini, nu se mediatiza nimic. Se punea capacul, iar arbitrul lua notă de trecere. Noi suntem toți îndurerați. Suntem alături de el și de familia lui”, a mai adăugat Daniel Neagu.

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