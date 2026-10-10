Sepsi - Dinamo 0-2. Basarab Panduru (56 de ani) e uimit de jocul aerian al lui Martin Pascual (27 de ani), care a marcat și la Sf. Gheorghe.

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Fundașul spaniol s-a adaptat imediat în echipa lui Nuno Campos și a devenit asul din mâneca portughezului la fazele fixe. A ajuns deja la 4 goluri marcate în doar 11 meciuri pentru „câini”.

La Sf. Gheorghe a reușit să înscrie din nou cu capul după o centrare a lui Armstrong, câștigând duelul cu Vârtej.

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Eficiența sa în jocul aerian i-a adus numai laude din partea fostului internațional Basarab Panduru.

„E incredibil Pascual. Când te uiți la el, mișcările lui nu prea par de fundaș. Băi frate, dar la cornere, la lovituri libere, nu e una în care să nu fie implicat, în care să nu dea cu ceva, să dea gol.

Ce observați la el? Este singurul care așteaptă să plece mingea și atacă mingea unde cade. Ceilalți se pun într-un loc și așteaptă să le cadă mingea în cap. Cum făceam și eu! Stăteam acolo, dar nu-ți cădea niciodată. O așteptai mult și bine, așa așteaptă și ceilalți.

Pleacă mingea din corner, după care el o urmărește, o atacă. Bine, acolo e și o problemă cu Vîrtej, care stă cu spatele la el și cu fața la propria poartă”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Așa trebuie să faci, ca Pascual, să aștepți. Altfel, te duci la colțul scurt, dar vine mingea la lung. Nu, stai la colțul lung și aștepți să vezi unde vine mingea, după care o ataci. Numai el atacă. Zici OK, că e ușor, că așa trebuie să faci, dar nu e ușor. Doar el face lucrul ăsta. Basarab Panduru

Panduru nu înțelege de unde au apărut calitățile de marcator ale ibericului, care nu mai marcase de la sezonul de debut, când se afla la „satelitul” lui Rayo Vallecano, în liga a treia spaniolă, și marca 5 goluri în 30 de partide.

„Pascual e ceva din cale afară. Băi, la fiecare minge să dai cu capul în ea e ceva. Mă uitam să văd un gol la alte echipe. Îl cauți, nici cu lumânarea nu-l găsești.

Or avea și alții Vârtejul lor, dar să nu fi dat niciun gol pe niciunde. Nu găsesc nimic nici cu lumânarea de 2 metri de botez. Zero de sus până jos până la Dinamo. N-a dat în viața lui gol și a dat acum 4.

Dacă ești atât de bun, să nu dai niciunde? Are peste 100 de meciuri și nimic. Poate îl țineau pe linia porții. Pe unde a fost n-a dat niciun gol și aici dă în toate mingile. Da, și Pospelov dă, dar la el vedeai și din urmă goluri. Cum dai în România 4 goluri și în altă parte nu?”, a încheiat Panduru.

În campionatul nostru, chiar și de-a lungul timpului, puțini oameni marcau și erau tot timpul la minge. Pașcanu, Vinicius de la CFR și deja vorbim de un jucător care nu mai e în campionat. Cristea de la U Cluj mai dă cu capul, nu sunt foarte mulți. Basarab Panduru

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