Insulte rasiste după ratare Tânărul atacant al lui Tottenham, abuzat online după Supercupa Europei
Mathys Tel. Foto: IMAGO
Campionate

Insulte rasiste după ratare Tânărul atacant al lui Tottenham, abuzat online după Supercupa Europei

George Neagu
Publicat: 14.08.2025, ora 13:28
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 13:28
  • Mathys Tel (20 de ani) a fost ținta unor insulte rasiste după ce a ratat un penalty în Supercupa Europei.

Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Deținătoarea Ligii Campionilor era condusă cu 2-0 în minutul 85, însă a reușit să marcheze două goluri în ultimele minute ale partidei și să ducă meciul la penalty-uri.

PSG a cucerit trofeul după ce a câștigat la loviturile de departajare în fața lui Tottenham.

Mathys Tel, insulte rasiste după ratarea din Supercupa Europei

PSG a câștigat cu scorul de 4-3 la penalty-uri. Jucătorii care au ratat de la Tottenham sunt Micky Van de Ven, șutul său fiind apărat de Chevalier, și Mathys Tel, care a a trimis mingea pe lângă poartă.

După încheierea partidei, atacantul francez al formației lui Thomas Frank a fost agresat de fani pe rețelele de socializare. Aceștia au fost supărați pe Tel după ratarea sa și au apelat la abuzuri rasiale.

Clubul londonez a reacționat imediat și a transmis un mesaj prin care denunță acele mesaje:

„Suntem dezgustați de insultele rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe rețelele de socializare, în urma înfrângerii de aseară, din Supercupă.

Mathys a dat dovadă de curaj, ieșind în față și executând o lovitură de departajare, însă cei care îl insultă nu sunt decât niște lași, ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator și profiluri anonime, pentru a-și exprima opiniile abominabile.

Vom colabora cu autoritățile și cu platformele de socializare, pentru a lua cele mai dure măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica.

Suntem alături de tine, Mathys”.

Atacantul francez, care a fost transferat de la Bayern Munchen, a intrat pe teren în minutul 79, atunci când Tottenham o conducea pe PSG cu scorul de 2-0.

Până acum, Tel a jucat în 21 de meciuri pentru clubul londonez și a reușit să marcheze 3 goluri.

35 de milioane de euro
valorează Mathys Tel, conform Transfermarkt
PSG - Tottenham
PSG - Tottenham

Galerie foto (10 imagini)

PSG - Tottenham PSG - Tottenham PSG - Tottenham PSG - Tottenham PSG - Tottenham
+10 Foto
labels.photo-gallery

Supercupa Europei tottenham PSG mathys tel insulte
