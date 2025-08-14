Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova la Farul Constanța

Atacantul de 24 de ani a prins doar 11 minute în 3 meciuri în acest sezon pentru olteni.

Markovic, la Farul Constanța

„Farul Constanța și Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formația noastră.

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive.

Bun venit și mult succes în tricoul Farului, Jovan!”, informează farulconstanta.com.

Markovic: „Am gânduri mari, să câștig în campionatul”

„Am gânduri mari, să câștig în campionatul, să joc, să ajut echipa, o să fie foarte bine. Trebuie să mă antrenez bine, trebuie să joc cât mai mult, să arăt ceea ce pot. De aceea am venit aici.

Toți jucători se gândesc la națională. Deocamdată mă gândesc să mă antrenez bine și să joc aici.

Vreau să ajut Farul să fie pe primul loc, să dau cât mai multe goluri și de acolo o să plece toate. O să mă integrez repede, cunosc câțiva jucători și băieții chiar sunt ok.

[Ianis Zicu] este super ok, am vorbit deja cu Mister și sper să ne înțelegem, să facem treaba bună împreună.

Pe fani îi aștept la stadion în numărul cât mai mare, să ne susțină indiferent de rezultat, să fie alături de noi”, a spus jucătorul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport