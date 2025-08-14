Într-un episod record de audiență, Taylor Swift și Travis Kelce au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste, au făcut declarații emoționante și au stârnit atât entuziasm, cât și critici, transformând podcastul „New Heights” într-un fenomen online.

Episodul a depășit rapid milioane de vizionări, peste 720.000 în primul minut, și a generat sute de milioane de interacțiuni pe rețelele sociale, urcând podcastul New Heights pe noi culmi de popularitate.

Au fost însă și destui fani ai fotbalului american care au criticat apariția lui Taylor Swift: „Noi culmi!?! Mai degrabă noi coborâșuri jenante”, a fost una dintre reacții.

Taylor Swift a dezvăluit coperta celui de-al 12-lea album al ei, intitulat „The Life of a Showgirl”.

Momentul a stârnit atât reacții entuziaste, cât și critici din partea unor urmăritori ai podcastului.

Taylor Swift, invitată de onoare a podcastului New Heights, moderat de legendele din NFL, Travis și Jason Kelce

Apariția lui Taylor Swift a fost una extrem de așteptată de fanii artistei, dar nu atât de apreciată de unii dintre fanii fotbalului american.

Vedeta celor de la Chiefs a copleșit-o pe cântăreață cu complimente, repetând în cele aproape două ore de podcast: „Sunt cel mai norocos bărbat din lume”.

Cei doi s-au ținut de mână, s-au complimentat reciproc și au încheiat episodul cu un sărut, spre nemulțumirea unor urmăritori „New Heights”.

Comentariile negative nu au întârziat să apară, unii descriind momentele drept „stânjenitoare” și „jenante”, scrie dailymail.co.uk.

Relația dintre Swift și Kelce a adus fani noi la meciurile din NFL, în special în rândul tinerilor, iar atenția mass-media a devenit din ce în ce mai mare.

Asemănările dintre a fi fotbalist profesionist și a fi vedetă pop

Cântăreața și sportivul au vorbit despre cât de asemănătoare sunt meseriile lor: „Obiectivul amândurora este să distrăm oamenii timp de peste două, trei ore pe stadioane de fotbal”, a spus Swift.

Ceea ce l-a surprins cel mai mult pe jucătorul lui Kansas City Chiefs a fost pregătirea pe care un artist o face pentru a susține un concert de 3 ore. Procesul e foarte asemănător cu antrenamentele pe care un sportiv le face.

Turneul „The Eras Tour” al lui Swift a însemnat 149 de concerte în 51 de orașe, pe 5 continente, între martie 2023 și decembrie 2024.

„Nu sunt lovită de jucători uriași de 136 kg, dar tocurile…”, a spus Swift, care a explicat și că „am făcut multă fizioterapie și a existat o stare acută de disconfort permanent”, a spus ea.

„Când am văzut cum arată sala de recuperare din camera de hotel după concertele din Eras Tour… Omule, asemănările erau nebunești! M-am gândit: «Doamne, ea se antrenează mai mult decât mine»… Ne-am dat seama la ce tortură ne supunem corpurile”, a explicat și sportivul.

Taylor Swift, „săgeți” către fanii NFL

De-a lungul episodului, cântăreața i-a „înțepat” pe fanii fotbalului american care s-au plâns de atenția pe care presa o acordă aparițiilor ei la meciurile din NFL.

„După cum știm, voi aveți mulți fani bărbați care urmăresc acest podcast. Cred că știm cu toții că, dacă există un lucru pe care bărbații care se uită la fotbal american îl doresc în spațiile lor și pe ecranele lor, acela sunt eu”, a spus ea, ironic, privind direct în cameră.

De doi ani, de când formează un cuplu cu Travis Kelce, Taylor Swift a devenit o prezență constantă la meciurile de pe Arrowhead Stadium.

Ea a fost huiduită când a apărut pe ecranul de la Super Bowl în februarie anul trecut, ceea ce a atras postări pe rețelele sociale inclusiv din partea președintelui Donald Trump.

În ciuda criticilor, Jason Kelce a subliniat că Taylor ea a fost „cea mai solicitată invitată la podcast”.

De-a lungul timpului, New Heights a avut invitați, în mare parte, din sport, dar și apariții speciale ale unor actori ca Brad Pitt sau Bill Murray.

Cum a început relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce

Kelce a recunoscut că turneul „Eras” al cântăreței americane a fost catalizatorul relației lor. Travis a povestit cum fascinația pentru prestația artistei l-a determinat să își dorească să o cunoască. Și a reușit.

„Dacă nu aș fi mers la acel concert și nu aș fi fost fascinat și captivat, și apoi nu aș fi plecat cu o dorință atât de mare de a te cunoaște, nu aș fi venit aici să le spun tuturor cât de supărat eram”, a spus el, referindu-se episodul în care s-a plâns că nu a putut să o întâlnească pe Swift în culise, unde intenționa să-i ofere o brățară a prieteniei pe care își inscripționase numărul de telefon.

„Am fost dezamăgit că nu vorbește înainte sau după spectacole, pentru că trebuie să-și păstreze vocea pentru cele 44 de cântece pe care le interpretează. Nu se întâlnește cu nimeni sau cel puțin nu a vrut să se întâlnească cu mine. Așa că am luat-o personal”, i-a mărturisit el lui Jason la momentul respectiv.

Artista a glumit pe seama lui Travis: „A făcut o criză de nervi. A făcut o criză de nervi ca un bărbat. A fost un gest romantic și nebunesc. Tipul ăsta nu a avut parte de o întâlnire și a făcut din asta o problemă a tuturor. Asta am crezut la început”.

„Dacă vii pe Arrowhead (n.r. - stadionul lui Kansas City Chiefs), trebuie să pot vorbi cu tine, ăsta e avantajul de a juca pentru Chiefs”, s-a amuzat Travis.

Când a văzut episodul în care jucătorul se plângea că nu a avut ocazia s-o întâlnească, Taylor a fost curioasă să afle dacă sportivul a contactat echipa ei de management pentru a primi acces:

„A venit la concert și a crezut că poate intra în backstage doar pentru că o cunoaște pe doamna de la lift și că o poate convinge să îl lase să ajungă în vestiarul meu. Dar a fost refuzat. Chestiile astea funcționau în 1973”, s-a amuzat cântăreața care are cele mai multe premii American Music Awards câștigate (40).

În timpul podcastului, Swift a comparat hotărârea lui Travis de a o întâlni cu un film al lui John Hughes din anii '80: „Era ca și cum cineva stătea la fereastra mea cu un casetofon și spunea: «Vreau să ies cu tine! Vrei să ieși cu mine? Ți-am făcut o brățară a prieteniei! Vrei să ieși cu mine?».

M-am gândit că, dacă tipul ăsta nu e nebun – ceea ce e foarte puțin probabil –, asta e ceva ce am scris în cântecele mele că vreau să mi se întâmple de când eram adolescentă”.

Fundașul celor de la Kansas City Chiefs a numit prima interacțiune cu artista drept „cea mai naturală” pe care a avut-o vreodată.

Pe un ton glumeț, Swift a mărturisit că podcastul New Heights a funcționat ca o aplicație de dating pentru ei, amintind momentul în care Kelce a dezvăluit public cum a încercat să-i dea numărul lui de telefon după un concert în 2023.

Podcastul „New Heights” a strâns peste 2,85 milioane de abonați până la data de 13 august și a atras peste 720.000 de spectatori live în primul minut de la lansarea episodului, conform bvmsports.com.

