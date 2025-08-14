„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA

UEFA a afișat un banner politic la începerea finalei dintre PSG și Tottenham din Supercupa Europei.

PSG a câștigat trofeul la loviturile de departajare în fața lui Tottenham, după ce meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Deținătoarea Ligii Campionilor era condusă cu 0-2 în minutul 85, dar a marcat 2 goluri în ultimele minute.

UEFA, mesaje politice la Supercupa Europei

UEFA a afișat la începerea partidei dintre PSG și Tottenham un banner care conținea mesajul „ Opriți uciderea copiilor – Opriți uciderea civililor ”, scrie The Telegraph.

Bannerul a fost afișat chiar în fața jucătorilor în timp ce aceștia se aliniau înainte de începerea finalei care s-a disputat la Udine, în Italia.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

După încheierea finalei, doi copii refugiați din Gaza au asistat lângă președintele UEFA, Aleksander Ceferin, la ceremonia de premiere.

O fată de 12 ani și un băiat de 9 ani care și-a pierdut ambii părinți în urma unui atac aerian din Gaza au stat lângă Ceferin.

Two Palestinian refugee children are taking part in the medal ceremony alongside UEFA President Aleksander Čeferin at the 2025 UEFA Super Cup following an invitation from the @UEFA_Foundation for Children. pic.twitter.com/YWE4vOppTL — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

Conform regulilor UEFA, mesajele politice nu pot fi promovate pe stadioane înainte, în timpul sau după meciuri.

UEFA a implicat copii din zonele de conflict din Afganistan, Irak, Nigeria, Palestina și Ucraina în ceremonia de deschidere a evenimentului, dar nu a făcut referire la un război anume.

🏆🤍 Yesterday at the #SuperCup medal ceremony, Tala (12) and Mohamed (9), refugee children from Gaza, joined UEFA President Aleksander Čeferin on the podium thanks to @UEFA_Foundation & Inter Campus in a tribute to their courage, healing and hope. #EveryChildIsAChampion — UEFA (@UEFA) August 14, 2025

UEFA, criticată de Salah

Această decizie vine la scurt timp după ce Mohamed Salah, atacantul lui Liverpool, a criticat decizia conducerii UEFA de a nu menționa Israelul în cazul comunicării decesului unui fost mare fotbalist palestinian.

Mai exact, Suleiman Al-Obeid, cunoscut ca și „Pele al Palestinei”, a fost ucis de forțele israeliene când au deschis focul asupra civililor care așteptau ajutor umanitar, potrivit sursei citate.

Salah a fost deranjat de faptul că UEFA nu a menționat Israelul în omagiul adus jucătorului palestinian.

Atacantul lui Liverpool a răspuns postării UEFA pe X (fost Twitter) și a precizat: „Ne puteți spune cum a murit, unde și de ce?”. Până acum, UEFA nu a oferit niciun răspuns.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

