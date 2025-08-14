„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA

- UEFA a afișat un banner politic la începerea finalei dintre PSG și Tottenham din Supercupa Europei.
PSG a câștigat trofeul la loviturile de departajare în fața lui Tottenham, după ce meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Deținătoarea Ligii Campionilor era condusă cu 0-2 în minutul 85, dar a marcat 2 goluri în ultimele minute.
UEFA, mesaje politice la Supercupa Europei
UEFA a afișat la începerea partidei dintre PSG și Tottenham un banner care conținea mesajul „Opriți uciderea copiilor – Opriți uciderea civililor”, scrie The Telegraph.
Bannerul a fost afișat chiar în fața jucătorilor în timp ce aceștia se aliniau înainte de începerea finalei care s-a disputat la Udine, în Italia.
După încheierea finalei, doi copii refugiați din Gaza au asistat lângă președintele UEFA, Aleksander Ceferin, la ceremonia de premiere.
O fată de 12 ani și un băiat de 9 ani care și-a pierdut ambii părinți în urma unui atac aerian din Gaza au stat lângă Ceferin.
- Conform regulilor UEFA, mesajele politice nu pot fi promovate pe stadioane înainte, în timpul sau după meciuri.
- UEFA a implicat copii din zonele de conflict din Afganistan, Irak, Nigeria, Palestina și Ucraina în ceremonia de deschidere a evenimentului, dar nu a făcut referire la un război anume.
UEFA, criticată de Salah
Această decizie vine la scurt timp după ce Mohamed Salah, atacantul lui Liverpool, a criticat decizia conducerii UEFA de a nu menționa Israelul în cazul comunicării decesului unui fost mare fotbalist palestinian.
Mai exact, Suleiman Al-Obeid, cunoscut ca și „Pele al Palestinei”, a fost ucis de forțele israeliene când au deschis focul asupra civililor care așteptau ajutor umanitar, potrivit sursei citate.
Salah a fost deranjat de faptul că UEFA nu a menționat Israelul în omagiul adus jucătorului palestinian.
Atacantul lui Liverpool a răspuns postării UEFA pe X (fost Twitter) și a precizat: „Ne puteți spune cum a murit, unde și de ce?”. Până acum, UEFA nu a oferit niciun răspuns.