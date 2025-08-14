„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA
Supercupa Europei. Foto: X
„Opriți uciderea copiilor și civililor” Supercupa PSG -Tottenham, în centrul atenției după bannerul afișat de UEFA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 12:26
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 13:40
  • UEFA a afișat un banner politic la începerea finalei dintre PSG și Tottenham din Supercupa Europei.

PSG a câștigat trofeul la loviturile de departajare în fața lui Tottenham, după ce meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Deținătoarea Ligii Campionilor era condusă cu 0-2 în minutul 85, dar a marcat 2 goluri în ultimele minute.

Dembele, MVP Starul lui PSG lansează un avertisment pentru rivale: „Suntem înfometați"
Dembele, MVP Starul lui PSG lansează un avertisment pentru rivale: „Suntem înfometați”
Dembele, MVP Starul lui PSG lansează un avertisment pentru rivale: „Suntem înfometați”

UEFA, mesaje politice la Supercupa Europei

UEFA a afișat la începerea partidei dintre PSG și Tottenham un banner care conținea mesajul „Opriți uciderea copiilor – Opriți uciderea civililor”, scrie The Telegraph.

Bannerul a fost afișat chiar în fața jucătorilor în timp ce aceștia se aliniau înainte de începerea finalei care s-a disputat la Udine, în Italia.

După încheierea finalei, doi copii refugiați din Gaza au asistat lângă președintele UEFA, Aleksander Ceferin, la ceremonia de premiere.

O fată de 12 ani și un băiat de 9 ani care și-a pierdut ambii părinți în urma unui atac aerian din Gaza au stat lângă Ceferin.

  • Conform regulilor UEFA, mesajele politice nu pot fi promovate pe stadioane înainte, în timpul sau după meciuri.
  • UEFA a implicat copii din zonele de conflict din Afganistan, Irak, Nigeria, Palestina și Ucraina în ceremonia de deschidere a evenimentului, dar nu a făcut referire la un război anume.

UEFA, criticată de Salah

Această decizie vine la scurt timp după ce Mohamed Salah, atacantul lui Liverpool, a criticat decizia conducerii UEFA de a nu menționa Israelul în cazul comunicării decesului unui fost mare fotbalist palestinian.

Mai exact, Suleiman Al-Obeid, cunoscut ca și „Pele al Palestinei”, a fost ucis de forțele israeliene când au deschis focul asupra civililor care așteptau ajutor umanitar, potrivit sursei citate.

Salah a fost deranjat de faptul că UEFA nu a menționat Israelul în omagiul adus jucătorului palestinian.

Atacantul lui Liverpool a răspuns postării UEFA pe X (fost Twitter) și a precizat: „Ne puteți spune cum a murit, unde și de ce?”. Până acum, UEFA nu a oferit niciun răspuns.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Out din toate competițiile  Echipa unui  internațional român, trimisă direct în liga a șasea de Federația Franceză de Fotbal
Stranieri
11:36
Out din toate competițiile Echipa unui internațional român, trimisă direct în liga a șasea de Federația Franceză de Fotbal
Out din toate competițiile  Echipa unui  internațional român, trimisă direct în liga a șasea de Federația Franceză de Fotbal
Manchester City are un nou #10 Fotbalistul care reușea 4 assisturi cu FCSB va prelua tricoul lăsat vacant, după plecarea lui Jack Grealish
Campionate
11:05
Manchester City are un nou #10 Fotbalistul care reușea 4 assisturi cu FCSB va prelua tricoul lăsat vacant, după plecarea lui Jack Grealish
Manchester City are un nou #10 Fotbalistul care reușea 4 assisturi cu FCSB va prelua tricoul lăsat vacant, după plecarea lui Jack Grealish

Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme"
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!" + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră"
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL" Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!"
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!" FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share