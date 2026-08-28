David Popovici, ce gest! FOTO: Înotătorul român și-a rupt din timpul liber pentru a fi alături de copii » Ce cadouri a primit +3 foto
Foto: Instagram/CS Dinamo
Diverse

David Popovici, ce gest! FOTO: Înotătorul român și-a rupt din timpul liber pentru a fi alături de copii » Ce cadouri a primit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 19:00
  • David Popovici (21 de ani), campion european la probele de 100 și 200 de metri liber, a fost prezent, vineri, alături de mai mulți copii, în cadrul unui proiect organizat de CS Dinamo, clubul unde este legitimat.
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Înotătorul român se recuperează după participarea la Campionatele Europene de Natație de la Paris, acolo unde a scris istorie.

Popovici s-a impus în probele de 100 m și 200 m liber, performanță pe care a bifat-o în trei ediții diferite ale Europenelor.

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FOTO. David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”

Pentru copiii înscriși la „Vacanță la Dinamo”, ultima zi a programului s-a încheiat cum nu se poate mai bine: au fost alături de celebrul înotător român.

David Popovici li s-a alăturat copiilor vineri, le-a oferit autografe și s-a fotografiat cu aceștia. În semn de mulțumire, cei mici i-au oferit sportivului mai multe desene.

David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”. Foto: Instagram/CS Dinamo
David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”. Foto: Instagram/CS Dinamo

Galerie foto (3 imagini)

David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”. Foto: Instagram/CS Dinamo David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”. Foto: Instagram/CS Dinamo David Popovici, alături de copii în cadrul programului „Vacanță la Dinamo”. Foto: Instagram/CS Dinamo
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Proiectul „Vacanță la Dinamo” este destinat copiilor care vor să acumuleze mai multe cunoștințe despre disciplinele sportive. Ediția de anul acesta s-a desfășurat în perioada 6 iulie – 28 august, în cadrul căreia s-au organizat 8 module, de câte o săptămână fiecare.

Anul trecut, copiii care s-au înscris la acest program au avut ocazia să întâlnească nume importante din sportul românesc, precum Marius Niculae, Jaqueline Cristian, Larisa Iordache, Loredana Dinu sau pe canotorii Andrei Cornea şi Amalia Bereş.

„Ultima zi a programului VACANȚĂ LA DINAMO s-a încheiat cum nu se poate mai frumos pentru cei mici. O întâlnire în care au avut ocazia să-l cunoască pe David Popovici.

Pe lângă lecția prezentată de David, copiii s-au bucurat de o sesiune de autografe și fotografii alături de campionul olimpic și i-au oferit cadou mai multe desene.

VACANȚĂ LA DINAMO nu înseamnă doar activități sportive, ci și experiența de a-i cunoaște pe marii campioni. Mulțumim, tuturor copiilor prezenți și vă așteptăm și în următoarea vară!

Mult succes în noul an școlar!”, a transmis clubul CS Dinamo pe Instagram.

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