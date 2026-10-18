„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”

- Partida dintre SCR Peña Deportiva și Murcia CF, programată duminică dimineață în divizia a patra din Spania, a fost suspendată din cauza stării impracticabile a suprafeței de joc provocate de ploile torențiale din Santa Eulària des Riu (Ibiza).
Deși terenul era vizibil inundat, „centralul” întâlnirii a insistat să aplice protocolul de inspecție tehnică.
Meci din Ibiza, amânat din cauza inundațiilor: „Domnu' arbitru, jucăm sau nu?”
Arbitrul s-a deplasat pe gazonul acoperit de apă și a aruncat mingea în încercarea de a verifica dacă aceasta va sări.
Momentul inspecției a fost filmat, iar imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, stârnind un val de glume.
SCR Peña Deportiva a publicat clipul video pe contul său oficial, amuzându-se de situație: „Domnu’ arbitru, până la urmă se joacă sau nu?”.
În urma amânării partidei, clubul gazdă a continuat comunicarea pe rețelele sociale, distribuind un fotomontaj în care fotbaliștii săi apăreau într-o canoe pe terenul inundat.
Totodată, clubul a adresat fanilor o întrebare existențială: „Cum vedeți terenul, jumătate plin sau jumătate gol?”.
Galerie foto (8 imagini)
Postările au strâns numeroase comentarii din partea suporterilor:
- „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”
- „Primul teren mixt de fotbal și polo pe apă, totul într-unul singur”
- „Amână meciurile pentru orice motiv”
- „În ziua de azi cad 4 picături și suspendă meciul”
- „E numai bun de jucat cu crampoane de aluminiu”
- „S-ar fi putut juca fără probleme”.
Meciul urmează să fie reprogramat de Federația Spaniolă de Fotbal la o dată ulterioară.