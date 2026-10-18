„Domnu' arbitru, jucăm sau nu?” 😅 FOTO+VIDEO. Meci din Spania, amânat din cauza inundațiilor: „Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”

Partida dintre SCR Peña Deportiva și Murcia CF, programată duminică dimineață în divizia a patra din Spania, a fost suspendată din cauza stării impracticabile a suprafeței de joc provocate de ploile torențiale din Santa Eulària des Riu (Ibiza).

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Deși terenul era vizibil inundat, „centralul” întâlnirii a insistat să aplice protocolul de inspecție tehnică.

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Meci din Ibiza, amânat din cauza inundațiilor: „Domnu' arbitru, jucăm sau nu?”

Arbitrul s-a deplasat pe gazonul acoperit de apă și a aruncat mingea în încercarea de a verifica dacă aceasta va sări.

Momentul inspecției a fost filmat, iar imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, stârnind un val de glume.

SCR Peña Deportiva a publicat clipul video pe contul său oficial, amuzându-se de situație: „Domnu’ arbitru, până la urmă se joacă sau nu?”.

Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026

În urma amânării partidei, clubul gazdă a continuat comunicarea pe rețelele sociale, distribuind un fotomontaj în care fotbaliștii săi apăreau într-o canoe pe terenul inundat.

Totodată, clubul a adresat fanilor o întrebare existențială: „Cum vedeți terenul, jumătate plin sau jumătate gol?”.

Postările au strâns numeroase comentarii din partea suporterilor:

„Eu aș mai face o probă ca să fiu sigur”

„Primul teren mixt de fotbal și polo pe apă, totul într-unul singur”

„Amână meciurile pentru orice motiv”

„În ziua de azi cad 4 picături și suspendă meciul”

„E numai bun de jucat cu crampoane de aluminiu”

„S-ar fi putut juca fără probleme”.

Meciul urmează să fie reprogramat de Federația Spaniolă de Fotbal la o dată ulterioară.

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