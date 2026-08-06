„Dacă am vorbi despre pictură, Messi ar fi Picasso” VIDEO: Decarul lui Inter Miami a activat butonul „GOAT” și a reușit  o prestație notată cu 10 + un nou record!

Lionel Messi (39 de ani) a bifat două goluri și un assist pentru Inter Miami în meciul de debut al echipei în ediția 2026 a Leagues Cup, 4-2 împotriva formației mexicane Atletico San Luis.

Prestația superstarului argentinian a fost apreciată de specialiști și notată cu 10.

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Atletico San Luis a deschis rapid scorul prin David Rodriguez ('4), însă Inter Miami a egalat prin Lionel Messi ('11). Golul a venit după o fază construită de Noah Allen, care a contribuit și la alte două reușite ale echipei americane.

Segovia a făcut 2-1 ('26), iar Messi a mai înscris o dată ('44), apoi i-a pasat decisiv lui Micael ('45+7). Oaspeții au reușit să reducă din diferență, prin Llorente ('51), dar n-au putut evita eșecul.

Lionel Messi, un nou record. Golgheter all-time în Leagues Cup

A fost primul meci al lui Messi ca titular și integralist, după revenirea de la CM 2026. Superstarul argentinian mai jucase în meciul cu Columbus Crew, 2-2, din MLS, intrând în minutul 53 pe teren.

După dubla reușită împotriva lui Atletico San Luis, Messi a devenit golgheterul all-time al competiției Leagues Cup, cu 14 goluri, cu unul mai mult decât Denis Bouanga de la LAFC , de la începutul competiției extinse în 2023.

Más goles (14) que partidos jugados (12) en Leagues Cup ⚽️🏆



Cosas de Lionel Messi 🐐 pic.twitter.com/cgHSZv0ThS — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Messi a condus Miami spre trofeul Leagues Cup în 2023, la scurt timp după sosirea sa la club.

În ediția 2026 a competiției, Inter Miami a început faza cu trei adversari din Liga MX: Atletico San Luis, CF Monterrey și Club Leon.

Următorul meci al echipei Miami din Leagues Cup este sâmbătă împotriva lui Monterrey. San Luis joacă duminică împotriva lui Nashville SC.

„Dacă am vorbi despre pictură, Messi ar fi Picasso”. Prestație notată cu 10 + un nou record!

Messi a dominat partida și a fost aproape și de un hat-trick, dar mingea a lovit bara. În total, a trimis 5 șuturi, dintre care 3 pe poartă, unul pe lângă și unul blocat, iar Sofascore i-a acordat un rating perfect: 10.

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



📺 Apple TV: https://t.co/42t4HpB0fp pic.twitter.com/nBQ63LBwF8 — Major League Soccer (@MLS) August 5, 2026

„A fost o prestație completă: goluri, assist, progresie cu mingea, pase decisive și control al jocului, motivul pentru care a primit nota maximă, 10”, scrie sursa citată.

28 de pase complete din 31 a avut Messi contra lui Atletico San Luis

În jumătatea adversă, decarul lui Miami a reușit 22 din 25 de pase, iar în propria jumătate a avut un procentaj perfect: 6 din 6.

„A lovit mingea din aer. Cei dintre noi care am jucat fotbal știm ce înseamnă să găsești timpul și spațiul necesar pentru a reuși să înscrii după o centrare venită de la stânga la dreapta și să o lovești curat, din voleu, cu piciorul stâng”, a spus antrenorul echipei Miami, Guillermo Hoyos, despre primul gol al lui Messi

Dacă am vorbi despre pictură, Messi ar fi Picasso. Guillermo Hoyos, antrenor Inter Miami

„Dacă Messi joacă pe contraatac, e cel mai bun. Dacă te aperi și îi dai prea mult timp mingea, e și cel mai bun.

Așadar, decizia mea a fost să ne menținem identitatea. Privim imaginea de ansamblu, desigur, dar vorbim despre cel mai mare jucător din istorie”, a spus antrenorul lui San Luis, Diego Mejia.

But wait, there's more! 💥



Messi scores his second goal of the first half vs. San Luis 🤯 pic.twitter.com/vCmwoydGkF — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

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