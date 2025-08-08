Cîrjan, gol superb  VIDEO. Căpitanul „câinilor”, șut de la 20 de metri peste toată apărarea lui Metaloglobus +10 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: Sport Pictures
Superliga

Cîrjan, gol superb VIDEO. Căpitanul „câinilor”, șut de la 20 de metri peste toată apărarea lui Metaloglobus

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 22:09
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 01:46
  • METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.

Cele două formații bucureștene s-au întâlnit în cea de-a 5-a etapă a Ligii 1.

METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan, gol superb la Clinceni

În minutul 14 al partidei, în condițiile în care controla autoritar începutul de meci, Dinamo a deschis scorul grație unui gol superb reușit de Cătălin Cîrjan.

Mijlocașul a înscris de la 20 de metri, după ce a șutat puternic, iar balonul deviat de un jucător de la Metaloglobus a trecut atât peste întreaga apărare a gazdelor, cât și peste portarul George Gavrilaș.

Galerie foto (10 imagini)

Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Metaloglobus - Dinamo, echipele de start

  • Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.
  • Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: „Clinceni - Arena 1”
  • Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan

dinamo bucuresti liga 1 metaloglobus catalin cirjan
