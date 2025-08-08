- METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.
Cele două formații bucureștene s-au întâlnit în cea de-a 5-a etapă a Ligii 1.
METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan, gol superb la Clinceni
În minutul 14 al partidei, în condițiile în care controla autoritar începutul de meci, Dinamo a deschis scorul grație unui gol superb reușit de Cătălin Cîrjan.
Mijlocașul a înscris de la 20 de metri, după ce a șutat puternic, iar balonul deviat de un jucător de la Metaloglobus a trecut atât peste întreaga apărare a gazdelor, cât și peste portarul George Gavrilaș.
Galerie foto (10 imagini)
Metaloglobus - Dinamo, echipele de start
- Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.
- Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
- Antrenor: Mihai Teja
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.
- Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Stadion: „Clinceni - Arena 1”
- Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan