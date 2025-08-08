METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a reușit un gol superb în partida de la Clinceni.

Cele două formații bucureștene s-au întâlnit în cea de-a 5-a etapă a Ligii 1.

METALOGLOBUS - DINAMO. Cătălin Cîrjan, gol superb la Clinceni

În minutul 14 al partidei, în condițiile în care controla autoritar începutul de meci, Dinamo a deschis scorul grație unui gol superb reușit de Cătălin Cîrjan.

Mijlocașul a înscris de la 20 de metri, după ce a șutat puternic, iar balonul deviat de un jucător de la Metaloglobus a trecut atât peste întreaga apărare a gazdelor, cât și peste portarul George Gavrilaș.

Metaloglobus - Dinamo, echipele de start

Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.

Antrenor: Mihai Teja

Mihai Teja Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.

Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Clinceni - Arena 1”

„Clinceni - Arena 1” Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan

