„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă

Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător la UTA Arad, a rămas dezamăgit de perioada petrecută la FCSB.

UTA Arad l-a împrumutat în această vară pe Laurențiu Vlăsceanu de la FCSB. Tânărul fundaș a debutat pentru „Bătrâna Doamnă” chiar în acest weekend, în meciul câștigat cu scorul de 2-1 în fața Farului. Acesta a bifat 30 de minute pe teren.

Vlăsceanu, despre perioada petrecută la FCSB: „Îmi promiteau că o să joc, dar nu intram”

Laurențiu Vlăsceanu a declarat că a rămas dezamăgit de perioada petrecută la FCSB pentru că nu era utilizat, dar acum vrea să marcheze multe goluri pentru UTA.

„Am fost dezamăgit la FCSB, pentru că oamenii de acolo îmi promiteau că mă bagă. Asta a fost dezamăgirea mai mare, eram conștient că o să fie greu, că nu o să joc de la început, dar în momentul în care cei din staff îmi promiteau că o să joc și fiecare meci trecea și eu nu intram. A fost mai dificil pentru mine.

Dar, îi susțin în continuare în preliminarii. M-am uitat la meciul lor cu Drita, le-am dat și un mesaj după meci câtorva dintre colegii de acolo.

Nu știu dacă o să fiu mai bun după anul acesta la UTA, nu mă gândesc chiar atât de departe, ci de la săptămână la săptămână, o iau ușor, etapă cu etapă cu etapă. Aș vrea să dau minimum cinci goluri și sper că voi reuși. E diferit aici față de Slobozia, echipa atacă, te ajută și colegii, sunt alte condiții”, a precizat Vlăsceanu, conform prosport.ro.

5 meciuri a bifat Laurențiu Vlăsceanu ca rezervă neutilizată la FCSB în acest început de sezon

Laurențiu Vlăsceanu, al treilea sezon cu Adrian Mihalcea

Laurențiu Vlăsceanu se află sub comanda lui Adrian Mihalcea pentru al treilea sezon consecutiv. În perioada 2023-2025, fundașul a fost antrenat de Mihalcea la Unirea Slobozia, iar acum cei doi colaborează la UTA Arad.

De asemenea, Vlăsceanu lucrează cu preparatorul său fizic, Bogdan Hetco, de 6 ani.

„Este foarte important pentru mine acest lucru. Ei, antrenându-mă în trecut, mă știu foarte bine și știu ce pot, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să muncesc la fel cum am făcut-o și până acum, ba chiar mai mult. Și spun asta, pentru că este alt nivel aici, e o echipă de tradiție, unde lucrurile sunt diferite față de Slobozia”, a mai adăugat Laurențiu Vlăsceanu, potrivit sursei citate.

250.000 de euro valorează Laurențiu Vlăsceanu, potrivit Transfermarkt

