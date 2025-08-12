Oțelul Galați a anunțat că Răzvan Trif (27 de ani) va pleca de la echipă la puțin peste o lună de la semnarea contractului.

Anunțul a venit la doar o zi după remiza gălățenilor cu Rapid, scor 1-1. Trif a evoluat timp de 2 minute, fiind trimis pe teren, în minutul 88, când l-a înlocuit pe Patrick.

Răzvan Trif și-a reziliat contractul cu Oțelul

De precizat că fundașul stânga abia semnase cu Oțelul, în luna iunie, după despărțirea de UTA Arad.

„SC Oțelul Galați și fundașul stânga Răzvan Trif au reziliat astăzi de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026. Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roș-alb-albastru.

Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înțelegere pe un an cu SC Oțelul Galați, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon.

El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul și 2-3 cu Farul Constanța, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, și 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1. Astăzi, clubul și jucătorul au încheiat amiabil relația contractuală.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei”, a anunțat Oțelul Galați pe site-ul oficial.

500.000 de euro este cota lui Răzvan Trif, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO: Golul înscris de Alex Dobre în Oțelul - Rapid 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport