Qarabag nu e FCSB Azerii n-au avut milă de formația care a eliminat-o pe campioană! Calificare en fanfare în play-off-ul UCL

Qarabag - Shkendija 5-1 (1-0, în tur). Formația care a eliminat FCSB a fost zdrobită în manșa retur a turului III preliminar din Liga Campionilor.

După ce pierdut la limită meciul tur, cu 0-1, Shkendija a deschis scorul în Azerbaidjan, după doar 10 minute, prin Tamba, apoi a urmat potopul. Formația antrenată de Jeton Bekjiri a primit 4 goluri până la pauză!

Shkendija, zdrobită de Qarabag

Cake și-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 16, iar Kade a făcut 2-1, după doar 2 minute.

Axundzade (33) şi Marko Jankovic (35, din penalty) și-au trecut și ei numele pe tabelă.

Scorul final a fost stabilit de Andrade, în minutul 59. Astfel, Qarabag a avansat fără emoții în play-off-ul Champions League, scor 6-1 la general.

Pentru un loc în grupa XXL din cea mai puternică competiție intercluburi, campioana din Azerbaidjan va întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Lugogorets și Ferencvaros. În tur, cele două formații au remizat scor 0-0.

De partea cealaltă, pierzătoarea va întâlni Shkendija în play-off-ul Europa League. Indiferent de rezultat, campioana Macedoniei de Nord va evolua în faza principală din Conference League.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport