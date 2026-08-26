Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori

Administratorul judiciar al CFR Cluj a transmis prin Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) n otificarea de deschidere a procedurii de insolvență în formă generală , după decizia Tribunalului Specializat Cluj din 20 august 2026.

, după decizia Tribunalului Specializat Cluj din 20 august 2026. În document, firma lui Răzvan Zăvăleanu îi avertizează pe creditorii clubului că trebuie să-și declare creanțele până la 5 octombrie, în caz contrar riscând decăderea din dreptul de a participa la procedura de recuperare a banilor.

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CFR Cluj a declarat datorii de 197.087.878,44 lei, aproximativ 37,5 milioane de euro, la 31 iulie 2026, în cererea prin care a solicitat intrarea în insolvență.

După deschiderea procedurii, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a făcut primul pas pentru verificarea oficială a acestor datorii și stabilirea creditorilor care vor fi înscriși la masa credală.

Răzvan Zăvăleanu a început procedura de verificare a datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj

RTZ & Partners, administratorul judiciar desemnat de Tribunalul Specializat Cluj, a publicat pe 24 august în Buletinul Procedurilor de Insolvență notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență.

Prin acest document, Răzvan Zăvăleanu îi informează pe creditorii care au de recuperat creanțe de la CFR Cluj, născute anterior datei de 20 august 2026, că trebuie să depună declarații de creanță pentru a fi înscriși în Tabelul Preliminar al Creanțelor.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor este 5 octombrie 2026.

RTZ atrage atenția că nerespectarea acestui termen este sancționată cu decăderea, potrivit legii insolvenței.

Cu excepția salariaților, ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, ceilalți creditori, inclusiv fotbaliștii cu contracte de activitate sportivă, trebuie să depună cererile de admitere a creanțelor, chiar dacă acestea nu sunt încă stabilite printr-un titlu.

Ce trebuie să știe fotbaliștii de la CFR Cluj

Potrivit documentului transmis de RTZ, creditorul trebuie să precizeze suma pe care o are de recuperat, din ce este formată această sumă și cum a fost calculată, precum și care este temeiul creanței.

De asemenea, creditorul trebuie să menționeze dacă beneficiază de drepturi de preferință sau de garanții și să prezinte dovezi în acest sens.

În caz contrar, creanța va fi înscrisă ca chirografară, adică fără garanții sau drepturi de preferință.

De exemplu, pentru un fotbalist care are salarii restante de la CFR Cluj, declarația de creanță ar trebui să precizeze:

suma totală datorată - de exemplu, 100.000 de euro;

- de exemplu, 100.000 de euro; componența sumei - salarii neachitate pentru anumite luni, prime, bonusuri sau alte drepturi prevăzute în contract;

- salarii neachitate pentru anumite luni, prime, bonusuri sau alte drepturi prevăzute în contract; modul de calcul - de exemplu, 5 luni × 20.000 de euro/lună;

- de exemplu, 5 luni × 20.000 de euro/lună; documentele care dovedesc datoria: contractul și eventualele acte adiționale, dar și, dacă există, o decizie FIFA sau o hotărâre TAS/CAS prin care CFR Cluj a fost obligat să plătească suma respectivă;

contractul și eventualele acte adiționale, dar și, dacă există, o decizie FIFA sau o hotărâre TAS/CAS prin care CFR Cluj a fost obligat să plătească suma respectivă; eventualele garanții sau drepturi de preferință, dacă există.

Procesele și executările silite sunt suspendate

Notificarea mai arată că, începând cu data deschiderii procedurii, 20 august 2026, se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare și măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii CFR Cluj.

Potrivit documentului, valorificarea drepturilor creditorilor se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor.

Ce urmează după depunerea creanțelor

După depunerea declarațiilor, RTZ va verifica creanțele.

23 octombrie 2026 - termen pentru întocmirea, afișarea, comunicarea și publicarea în BPI a Tabelului Preliminar al Creanțelor.

- termen pentru întocmirea, afișarea, comunicarea și publicarea în BPI a Tabelului Preliminar al Creanțelor. 7 zile de la publicarea în BPI - termenul în care creditorii pot contesta modul în care le-a fost înscrisă creanța.

- termenul în care creditorii pot contesta modul în care le-a fost înscrisă creanța. 26 noiembrie 2026 - termen pentru soluționarea contestațiilor și definitivarea tabelului de creanțe.

Un termen important este însă cel din 8 octombrie, când Tribunalul Specializat Cluj va analiza raportul administratorului judiciar privind continuarea procedurii.

CFR Cluj a cerut să intre în reorganizare, păstrându-și dreptul de administrare.

Prima Adunare a Creditorilor CFR Cluj are loc pe 2 noiembrie

Pe 2 noiembrie 2026, la sediul RTZ & Partners din Cluj-Napoca, este programată prima Adunare a Creditorilor CFR Cluj.

Potrivit notificării, pe ordinea de zi a adunării creditorilor se află prezentarea stadiului procedurii de insolvență, stabilirea componenței Comitetului Creditorilor, confirmarea RTZ & Partners în calitate de administrator judiciar și stabilirea remunerației acestuia.

Tot atunci urmează să fie prezentat și „Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au atras starea de insolvență a societății debitoare”, document care va analiza motivele care au dus CFR Cluj în această situație.

CFR Cluj a explicat în raportul depus la instanță că insolvența a fost determinată prin:

caracterul fluctuant al veniturilor din fotbal;

cheltuieli fixe ridicate;

costurile lotului și staffului;

decalajul dintre încasări și scadența obligațiilor;

lipsa unor surse suficiente de finanțare;

indicatori de lichiditate și îndatorare nefavorabili.

Datoriile declarate de CFR Cluj la 31 iulie erau de 37,5 milioane de euro

Potrivit datelor prezentate de CFR Cluj în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;

- obligații față de furnizori și alți creditori; 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;

- datorii către jucători; 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;

- datorii către bugetul de stat; 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

Firma controlată de Ioan Varga revendică datorii de 6,58 milioane de euro

Înainte ca CFR să ceară deschiderea procedurii, mai mulți creditori au formulat cereri împotriva clubului, iar instanța le-a calificat drept declarații de creanță în cadrul procedurii de insolvență.

Cea mai mare dintre creanțele enumerate în hotărâre este cea revendicată de IMMO GREEN CONSTRUCT SRL, în valoare de 34.637.675 de lei (6,58 milioane de euro).

Firma este controlată de Ioan Varga prin Muntean Agneta Ecaterina, omul său de încredere.

În dosar mai apar:

Corneluț Rus - 400.000 de euro și 100.000 de dolari, plus dobânzi;

- 400.000 de euro și 100.000 de dolari, plus dobânzi; Beton Constructorul SRL - 1.500.000 de lei (285.500 euro);

- 1.500.000 de lei (285.500 euro); UNIREA SA - 996.484 lei (189.700 euro);

- 996.484 lei (189.700 euro); Roata Făget SRL - 691.287,27 lei (131.600 euro).

- 691.287,27 lei (131.600 euro). LY Security SRL - 495.929,48 lei (94.400 euro);

- 495.929,48 lei (94.400 euro); Adam Kidan Football Agency Ltd - 11.000 de euro;

Sumele reprezintă, în această etapă, creanțe revendicate de creditori. Ele urmează să fie verificate de administratorul judiciar și nu reprezintă automat datorii recunoscute în cuantumul solicitat.

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