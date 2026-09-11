- Michael Olise (24 de ani) a fost unul dintre eroii lui Bayern Munchen în victoria cu 5-0 în fața lui Bodo/Glimt, din Liga Campionilor.
- Francezul a marcat de două ori, însă după meci a atras aproape la fel de multă atenție printr-un interviu în care reporterul a scos cu greu mai mult de câteva cuvinte de la el.
Bayern a câștigat clar pe Allianz Arena, după o primă repriză fără goluri. Jamal Musiala a deschis scorul imediat după pauză, Harry Kane și Alphonso Davies au mărit avantajul, iar Olise a închis tabela cu o „dublă”, în minutele 83 și 90+2.
Olise a făcut spectacol pe teren, dar i-a dat bătăi de cap reporterului după meci: „Îmi faci interviul destul de greu”
Primul dintre golurile francezului a fost și cel mai spectaculos: un șut de la aproximativ 20 de metri, trimis în vinclu.
După meci, însă, explicația lui Olise pentru execuție a fost mult mai simplă decât golul în sine.
- Reporter: „A fost un meci dificil, cel puțin în prima repriză. Cum te simți după această victorie cu 5-0, după golurile tale și după ce ai fost ales omul meciului?”
- Olise: „Da, a fost bine. Adică a fost primul meci. Am jucat acasă și voiam să câștigăm. Până la urmă am câștigat, deci suntem fericiți”
- Reporter: „Cât de ușor este să marchezi asemenea goluri? Pentru noi pare ceva extraordinar. Pentru tine cum se simte?”
- Olise: „Nu știu”
- Reporter: „Nu știi? Chiar nu știi?”
Olise a dat din cap în semn că nu.
- Reporter: „Cum se întâmplă? Vine pur și simplu din instinct sau te gândești înainte?”
- Olise: „Adică… șutez și apoi intră sau nu intră”
- Reporter: „Dar dacă ar fi atât de simplu, ar putea să facă asta toată lumea, nu? Tu ești singurul”
- Olise: „Nu sunt singurul care poate marca un gol”
- Reporter: „Dar goluri ca acesta?”
- Olise: „Nu cred”
Foto. Golul superb marcat de Olise în meciul cu Bodo/Glimt
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În acel moment, jurnalistul a schimbat tactica și a încercat să afle măcar ce îl face pe Olise să zâmbească.
- Reporter: „Îmi faci interviul destul de dificil. Ce te face fericit? Ce te face să râzi?”
Olise nu a răspuns.
- Reporter: „Să marchezi goluri?”
Din nou, niciun răspuns.
- Reporter: „Să câștigi?”
- Olise: „Da”
Reporterul a încheiat apoi dialogul: „Bine, un interviu greu. Mulțumesc mult, bucură-te de trofeul câștigat”.
Răspunsurile scurte ale lui Olise au stârnit reacții împărțite. Mulți fani s-au amuzat de stilul său deja cunoscut, însă alții au considerat că francezul a părut dezinteresat sau chiar nepoliticos în discuția cu reporterul.
- „Foarte interesant, mulțumim, Michael!”
- „I se spune «Mr. Nonșalant» cu un motiv”
- „Pare un adolescent morocănos”
- „Una e să fii rezervat, alta e să fii nepoliticos”
- „Cred că va fi la fel de nonșalant și la 50 de ani”
- „Oamenii probabil se tem să-i ia interviu”
- „Întrebările reporterului au fost și ele foarte slabe”
- „Reporterii se tem de el”
- „Până acum ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea ce fel de om este Olise și că nu-i plac deloc genul ăsta de interviuri”.