Michael Olise (24 de ani) a fost unul dintre eroii lui Bayern Munchen în victoria cu 5-0 în fața lui Bodo/Glimt, din Liga Campionilor.

Francezul a marcat de două ori, însă după meci a atras aproape la fel de multă atenție printr-un interviu în care reporterul a scos cu greu mai mult de câteva cuvinte de la el.

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Bayern a câștigat clar pe Allianz Arena, după o primă repriză fără goluri. Jamal Musiala a deschis scorul imediat după pauză, Harry Kane și Alphonso Davies au mărit avantajul, iar Olise a închis tabela cu o „dublă”, în minutele 83 și 90+2.

Olise a făcut spectacol pe teren, dar i-a dat bătăi de cap reporterului după meci: „Îmi faci interviul destul de greu”

Primul dintre golurile francezului a fost și cel mai spectaculos: un șut de la aproximativ 20 de metri, trimis în vinclu.

După meci, însă, explicația lui Olise pentru execuție a fost mult mai simplă decât golul în sine.

Reporter : „A fost un meci dificil, cel puțin în prima repriză. Cum te simți după această victorie cu 5-0, după golurile tale și după ce ai fost ales omul meciului?”

: „A fost un meci dificil, cel puțin în prima repriză. Cum te simți după această victorie cu 5-0, după golurile tale și după ce ai fost ales omul meciului?” Olise : „Da, a fost bine. Adică a fost primul meci. Am jucat acasă și voiam să câștigăm. Până la urmă am câștigat, deci suntem fericiți”

: „Da, a fost bine. Adică a fost primul meci. Am jucat acasă și voiam să câștigăm. Până la urmă am câștigat, deci suntem fericiți” Reporter : „Cât de ușor este să marchezi asemenea goluri? Pentru noi pare ceva extraordinar. Pentru tine cum se simte?”

: „Cât de ușor este să marchezi asemenea goluri? Pentru noi pare ceva extraordinar. Pentru tine cum se simte?” Olise : „Nu știu”

: „Nu știu” Reporter: „Nu știi? Chiar nu știi?”

Olise a dat din cap în semn că nu.

Reporter : „Cum se întâmplă? Vine pur și simplu din instinct sau te gândești înainte?”

: „Cum se întâmplă? Vine pur și simplu din instinct sau te gândești înainte?” Olise : „Adică… șutez și apoi intră sau nu intră”

: „Adică… șutez și apoi intră sau nu intră” Reporter : „Dar dacă ar fi atât de simplu, ar putea să facă asta toată lumea, nu? Tu ești singurul”

: „Dar dacă ar fi atât de simplu, ar putea să facă asta toată lumea, nu? Tu ești singurul” Olise : „Nu sunt singurul care poate marca un gol”

: „Nu sunt singurul care poate marca un gol” Reporter : „Dar goluri ca acesta?”

: „Dar goluri ca acesta?” Olise: „Nu cred”

Foto. Golul superb marcat de Olise în meciul cu Bodo/Glimt

În acel moment, jurnalistul a schimbat tactica și a încercat să afle măcar ce îl face pe Olise să zâmbească.

Reporter: „Îmi faci interviul destul de dificil. Ce te face fericit? Ce te face să râzi?”

Olise nu a răspuns.

Reporter: „Să marchezi goluri?”

Din nou, niciun răspuns.

Reporter : „Să câștigi?”

: „Să câștigi?” Olise: „Da”

Reporterul a încheiat apoi dialogul: „Bine, un interviu greu. Mulțumesc mult, bucură-te de trofeul câștigat”.

Olise interviewen? Mission Impossible! 😂



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Răspunsurile scurte ale lui Olise au stârnit reacții împărțite. Mulți fani s-au amuzat de stilul său deja cunoscut, însă alții au considerat că francezul a părut dezinteresat sau chiar nepoliticos în discuția cu reporterul.

„Foarte interesant, mulțumim, Michael!”

„I se spune «Mr. Nonșalant» cu un motiv”

„Pare un adolescent morocănos”

„Una e să fii rezervat, alta e să fii nepoliticos”

„Cred că va fi la fel de nonșalant și la 50 de ani”

„Oamenii probabil se tem să-i ia interviu”

„Întrebările reporterului au fost și ele foarte slabe”

„Reporterii se tem de el”

„Până acum ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea ce fel de om este Olise și că nu-i plac deloc genul ăsta de interviuri”.

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