Olise, scump la vorbă 😂 VIDEO. A făcut spectacol pe teren și l-a „driblat” pe reporter la interviu. Imaginile au devenit virale +45 foto
Michael Olise. Foto: Captură „X”
Liga Campionilor

Olise, scump la vorbă 😂 VIDEO. A făcut spectacol pe teren și l-a „driblat” pe reporter la interviu. Imaginile au devenit virale

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 12:58
  • Michael Olise (24 de ani) a fost unul dintre eroii lui Bayern Munchen în victoria cu 5-0 în fața lui Bodo/Glimt, din Liga Campionilor.
  • Francezul a marcat de două ori, însă după meci a atras aproape la fel de multă atenție printr-un interviu în care reporterul a scos cu greu mai mult de câteva cuvinte de la el.
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Bayern a câștigat clar pe Allianz Arena, după o primă repriză fără goluri. Jamal Musiala a deschis scorul imediat după pauză, Harry Kane și Alphonso Davies au mărit avantajul, iar Olise a închis tabela cu o „dublă”, în minutele 83 și 90+2.

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Olise a făcut spectacol pe teren, dar i-a dat bătăi de cap reporterului după meci: „Îmi faci interviul destul de greu”

Primul dintre golurile francezului a fost și cel mai spectaculos: un șut de la aproximativ 20 de metri, trimis în vinclu.

După meci, însă, explicația lui Olise pentru execuție a fost mult mai simplă decât golul în sine.

  • Reporter: „A fost un meci dificil, cel puțin în prima repriză. Cum te simți după această victorie cu 5-0, după golurile tale și după ce ai fost ales omul meciului?”
  • Olise: „Da, a fost bine. Adică a fost primul meci. Am jucat acasă și voiam să câștigăm. Până la urmă am câștigat, deci suntem fericiți”
  • Reporter: „Cât de ușor este să marchezi asemenea goluri? Pentru noi pare ceva extraordinar. Pentru tine cum se simte?”
  • Olise: „Nu știu”
  • Reporter: „Nu știi? Chiar nu știi?”

Olise a dat din cap în semn că nu.

  • Reporter: „Cum se întâmplă? Vine pur și simplu din instinct sau te gândești înainte?”
  • Olise: „Adică… șutez și apoi intră sau nu intră”
  • Reporter: „Dar dacă ar fi atât de simplu, ar putea să facă asta toată lumea, nu? Tu ești singurul”
  • Olise: „Nu sunt singurul care poate marca un gol”
  • Reporter: „Dar goluri ca acesta?”
  • Olise: „Nu cred”

Foto. Golul superb marcat de Olise în meciul cu Bodo/Glimt

Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2
Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2

Galerie foto (45 imagini)

Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2 Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2 Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2 Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2 Michael Olise, gol superb marcat în meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură Prima Sport 2
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În acel moment, jurnalistul a schimbat tactica și a încercat să afle măcar ce îl face pe Olise să zâmbească.

  • Reporter: „Îmi faci interviul destul de dificil. Ce te face fericit? Ce te face să râzi?”

Olise nu a răspuns.

  • Reporter: „Să marchezi goluri?”

Din nou, niciun răspuns.

  • Reporter: „Să câștigi?”
  • Olise: „Da”

Reporterul a încheiat apoi dialogul: „Bine, un interviu greu. Mulțumesc mult, bucură-te de trofeul câștigat”.

Răspunsurile scurte ale lui Olise au stârnit reacții împărțite. Mulți fani s-au amuzat de stilul său deja cunoscut, însă alții au considerat că francezul a părut dezinteresat sau chiar nepoliticos în discuția cu reporterul.

  • „Foarte interesant, mulțumim, Michael!”
  • „I se spune «Mr. Nonșalant» cu un motiv”
  • „Pare un adolescent morocănos”
  • „Una e să fii rezervat, alta e să fii nepoliticos”
  • „Cred că va fi la fel de nonșalant și la 50 de ani”
  • „Oamenii probabil se tem să-i ia interviu”
  • „Întrebările reporterului au fost și ele foarte slabe”
  • „Reporterii se tem de el”
  • „Până acum ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea ce fel de om este Olise și că nu-i plac deloc genul ăsta de interviuri”.

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Liga Campionilor bayern munchen interviu michael olise
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